Auto ziņas: kāpēc Toyota Yaris nekļuva par Latvijas Gada auto, bet iekaroja Eiropu?

“Ja jau viss būtu tā kā Eiropā, tad jau mēs nesauktos Latvijas gada auto bet Eiropas gada auto,” saka Ozoliņš.

Toyota Yaris viegli iekļuva arī Latvijas Gada auto finālā, taču, atšķirībā no triumfa kontinenta konkursā, pie mums beigās palika vien ceturtajā vietā.

“Es domāju, ka iemesls ir viens un tas ir šī auto segments. Mūsu kopēja tirgū šī daļa aizņem aptuveni 8% Un Latvijā izsenis 30% un vairāk ir apvidus auto klase. Bet tas neliecina, ka auto ir slikts. Īstenībā tas ir ļoti labs, un par to es pārliecinājos novembrī.

Un īstenībā Yara svarīgākie dotumi jau arī tika novērtēti pēc nopelniem. Spriganā Toyota saņēma divas svarīgas godalgas mūsu papildnominācijās - Latvijas mazais auto un Gada eko auto.

“Un ar eko auto ir ļoti interesanti. Visi liek vienlīdzības zīmi starp elektro un eko. Es ieteiktu nopietni padomāt. Jau tagad nopietni runā par to, ka ja visi pārietu uz elektroauto, tad to resursu lielākoties ražot no oglēm un naftas.

Bet ja mēs skatāmies uz Yaris, tas ir hibrīds. Ja tu dzīvo pilsētā, jautājums, cik no tās distances nobrauc ar to, kas akumulatorā, un cik piešprici iedod benzīns?”

Toyota apgalvo, ka blīvā pilsētas satiksmē tās jaunākie hibrīdauto līdz pat 80 - 90% laika pārvietojas tikai ar elektromotoru. Toyota Yaris hibrīdiekārta, kas balstīta uz 1,5 litru benzīna dzinēju, attīsta 116 zirgspēkus, patērē 3,8 l uz 100 km un elektrorežīmā spēj braukt līdz 130 km/h.

Lai Yaris izskatītos kā konfekte, tam jābūt šādam un jāmaksā 20 000 eiro un vairāk. Izvēloties ne - hibrīdu, bet gan parastu benzīna motoru, mēs nokāpjam līdz cenu diapazonam no 14 līdz 17 tūkstošiem eiro.

“Es teiktu, ka iekšējais dizains man patīk labāk nekā RAV4. Toyotām ir viena slimība, un tā ir kameras un navigācijas izšķirtspēja.”

Arguments, ka maziem ekoauto kameras izšķirtspēja nav būtiska, vairs neiztur kritiku. Pie šī Toyotai vēl jāpiestrādā.

“Otrā lieta ir tā, ka auto ir ekonomisks. Gan patēriņā - 3 litri gan izklausās neticami, bet tagad es redzu 5,3 ar dinamisko braukšanu, reāli 4 litros var iebraukt.”

Bet kā tad paliek ar to Eiropas Gada auto titulu? Vai internacionālā žūrija martā nobalsoja gana objektīvi?

“Es skatījos Eiropas Gada auto tiešraidē. Un es teikšu, ka Latvijas Gada auto žūrija ir ļoti objektīva. Jo tas, ka spāņi nobalsoja par Cupru, angļi ielika pirmajā vietā Land Rover Defender, kas manuprāt ir lobētas savu autoražotāju intereses; tad kopējā līkne izvilka uz saprātu, un Toyota Yaris ir pelnījis Gada auto.”