Par nebanku kreditētāja "DelfinGroup" netiešo līdzīpašnieku kļuvusi Kesenfeldu ģimene

AS DelfinGroup padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis: "Martā paziņojām par DelfinGroup plāniem veikt sākotnējo publisko akciju piedāvājumu (IPO) Nasdaq Riga biržā un šobrīd jūtam pieaugošu interesi no potenciālo investoru puses. Kesenfeldu ģimene FinTech nozarē darbojas jau ilgstoši un veiksmīgi. Tāpēc šādu stabilu un pieredzējušu ilgtermiņa akcionāru klātesamība uzņēmumam nozīmīgas izaugsmes laikā noteikti dos papildus pievienoto vērtību. Mūsu biznesa attīstības redzējums sakrīt un esmu gandarīts, ka viņi ir izrādījuši uzticību un ir daļa no DelfinGroup turpmākā izaugsmes stāsta. Notikušās izmaiņas neko nemaina līdzšinējā uzņēmuma pārvaldībā un mēs turpinām strādāt, lai realizētu ieplānoto DelfinGroup ilgtermiņa izaugsmes stratēģiju."

SIA ALI Investments līdzīpašnieks Aigars Kesenfelds: "AS DelfinGroup ir ļoti perspektīvs uzņēmums ar labiem un stabiliem finanšu rezultātiem, modernu korporatīvo pārvaldību. Uzņēmums darbojas perspektīvā tirgus segmentā un tāpēc veicām šo ilgtermiņa finanšu investīciju stabili augošā un dividendes maksājošā uzņēmumā. Līdz šim manis pārraudzītie ģimenes uzņēmumi ir veikuši investīcijas vairākos nebanku kreditēšanas un FinTech uzņēmumos. Tie darbojas dažādās pasaules valstīs un tas ir palīdzējis uzkrāt vērtīgu starptautisku pieredzi šajā nozarē. DelfinGroup ir pārliecinoša biznesa stratēģija un uzņēmums aktīvi strādā, lai jau šā gada otrajā pusē kļūtu par publisku akciju sabiedrību, piesaistot papildus kapitālu, kas uzņēmumam pavērs vēl plašākas izaugsmes iespējas. SIA ALI Investments neplāno aktīvu iesaisti uzņēmuma pārvaldībā, tāpēc nekādas mūsu iniciētas izmaiņas AS DelfinGroup vadībā vai stratēģijā nav paredzamas. Es pilnībā uzticos uzņēmuma esošajai valdei un arī jaunievēlētajai padomei ar neatkarīgajiem padomes locekļiem, kas pārstāv vienlīdzīgi visu akcionāru intereses atbilstoši labākajai starptautiskai pārvaldības praksei. "

Kesenfeldu ģimenes uzņēmums ir bijis arī ilgtermiņa finanšu investors uzņēmumā AS MADARA Cosmetics, kas pirms vairākiem gadiem veica veiksmīgu IPO Nasdaq First North. Tāpēc jaunais akcionārs pilnībā atbalsta DelfinGroup lēmumu veikt IPO, jo tic finanšu tirgus potenciālam un plānoto IPO vērtē kā efektīvu kapitāla piesaistes veidu DelfinGroup ilgtermiņa attīstības stratēģijas realizācijai.

SIA ALI Investments dalībnieki ir Aigars Kesenfelds, Linda Kesenfelde un Ivars Kesenfelds.

Darījuma summa un cita detalizētāka informācija netiek atklāta. Lielākajam AS DelfinGroup akcionāram, padomes priekšsēdētājam un dibinātājam A.Evertovskim caur EC finance un AE consulting turpina piederēt 31,31% DelfinGroup akciju. Akcionāru īpašnieku struktūras izmaiņas DelfinGroup darbību neietekmē, nemainās arī uzņēmuma kontrole un patiesā labuma guvējs, kas turpina būt A.Evertovskis. Nemainīga paliek arī AS DelfinGroup valde un padome.

AE Consulting un EC finance kā valdošie uzņēmumi, izmantojot tiesības saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta septīto daļu, ir informējuši LR Uzņēmumu reģistru, ka tām ir izšķiroša ietekme atkarīgajā sabiedrībā AS DelfinGroup uz līdzdalības pamata saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta trešās daļas 2. punktu.

Par DelfinGroup

AS DelfinGroup ir licencēts finanšu nozares uzņēmums, kas dibināts 2009.gadā un pārstāv zīmolus Banknote, VIZIA un Rīgas pilsētas lombards. Uzņēmums nodrošina darbu 277 profesionāļiem 92 filiālēs 38 Latvijas pilsētās. AS DelfinGroup ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija dalībniece un ir saņēmusi Valsts ieņēmumu dienesta sadarbības programmas Zelta līmeņa statusu. Koncerna pamatpakalpojumi ir lietotu preču tirdzniecība filiālēs un internetā, lombarda aizdevums, patēriņa aizdevums, kā arī senioru aizdevums, kura nosacījumi ir īpaši pielāgoti senioriem. DelfinGroup obligācijas ir kotētas Nasdaq Riga First North obligāciju sarakstā. 2020.gadā uzņēmuma apgrozījums bija 23,7 miljoni eiro, kredītportfelis sasniedza 34,7 miljonus eiro, EBITDA pieauga līdz 9,3 miljoniem eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,6 miljonus eiro. Koncerna 2020.gada aprēķinātie nodokļi ir 3,42 miljoni eiro.