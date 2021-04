Pasaulslavenā grupa “The Rolling Stones” kopš vasaras strādā pie albuma, kura ierakstos tiek izmantoti vairāki “JZ Microphones” produkti, Jauns.lv informēja pašmāju ražotājs.

Pirms dažām dienām tika publiskota dziesma “Eazy Sleazy”, kurā izmantots “JZ Microphones” modelis “Vintage 67”, kā arī videoklips, kurā piedalās gan Džegers, gan grupas “Foo Fighters” līderis, solists Deivs Grols, kura mūziķa karjera sākās leģendārajā grupā “Nirvana”.

“The Rolling Stones” izceļ Latvijas ražotāju videoklipā

Videoklipā redzami arī Latvijā, Mārupē ražotie mikrofoni.

Šis gan nebūt nav pirmais gadījums, kad “JZ Microphones” studijas mikrofonus savas mūzikas ierakstīšanā izmanto pasaules līmeņa superzvaigznes.

“Mēs diezgan bieži saņemam ziņas no pasaules mēroga mūzikas zvaigžņu producentiem, kuri pastāsta, ka studijas ierakstos izmantojuši “JZ Microphones” un sniedz atsauksmes. Taču šie veiksmes stāsti paliek aizkadrā, jo mums nav tiesību publiskot foto vai video no ierakstu studijām, kurās redzami tādi mūziķi kā “Lady Gaga” vai “Bono” (“U2”) un citi. Lielajām zvaigznēm ir reklāmas līgumi ar globālajiem zīmoliem, kas viņiem aizliedz parādīties ar citiem ražotājiem, neskatoties uz to, ka ierakstu studijā viņi lieto tieši mūsu mikrofonus,” atklāj “JZ Microphones” valdes loceklis Andris Ēvelis.

Uzņēmuma pārstāvis vienlaikus norāda, ka mūsdienās lielās mūzikas industrijas pārstāvji aktīvi meklē ko jaunu, citādāku, iespējams, labāku un īpašāku, lai veicinātu savas radošās vēlmes.

Tādējādi bieži vien industrijas vadošo ražotāju vietā tiek pamanīti mazāku uzņēmumu produkti.

“Latvija ir unikāla, jo “pro-audio” industrijā ir vairāki šādi veiksmes stāsti – “Game Changer Audio”, “Sonarworks”, “Erica Synths”, “Reflector Audio” un mēs – “JZ Microphones”. Šobrīd no ASV skatpunkta, Eiropā “pro-audio” industriju definē divas valstis – Vācija un Latvija,” piebilst Ēvelis.

Kompānija “JZ Microphones” dibināta 2007. gadā, Latvijā, Rīgā. “JZ Microphones” ir “premium” līmeņa studijas mikrofonu ražotājs, kuru produktus izmanto daudzas pasaules līmeņa mūzikas zvaigznes, tostarp “Lady Gaga”, Kristīna Agilera, grupas “Manic Street Preachers”, “U2”, “Foo Fighters”.

Uzņēmums īpaši novērtē sadarbību ar Latvijas mūziķiem un skaņu inženieriem. Ražotāja mikrofonus ierakstos izmanto tādas pašmāju zvaigznes kā Maestro Raimonds Pauls, “Instrumenti”, Aminata, Justs, Reinis Jaunais, Aija Andrejeva, “Neon Saturdays”, “Goran Gora”, un citi.