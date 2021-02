Auto ziņas: Peugeot 5008 ir lielģimeņu sapņu auto

“Zināt, ko es pamanīju pirmo, saņemot auto? Nevis to jaunā dizaina priekšu, bet gan to, ka visi uzraksti ir melnā krāsā. Šo dekoru Peugeot savukārt pārķēris no BMW Shadow Line un tamlīdzīgām noformējuma līnijām,” stāsta Normunds Avotiņš.

Melnajā pakotnē ietilpst arī tumši diski, melni spīdīga reliņu, sānlogu un aizmugures apdare. Tā kā šis komplekts maksā relatīvi maz, nedaudz vairāk par 300 eiro, nebūtu brīnums, ka šī varētu kļūt par ļoti pieprasītu ekstru - sevišķi komplektā ar ultimate sarkanu krāsu. Iekšpusē lielais Peugeot maz atšķiras no 2017. gada izlaiduma, ja atšķiras vispār. Papildināts vadītāja asistentu saraksts, piedāvājot nakts redzamības iekārtu tumšo gājēju laicīgai pamanīšanai. Zem motorpārsega - tavu brīnumu, nav vis benzīna turbomotors, bet neliels un ņiprs dīzelis. 131 zirgspēks un astoņātrumu automāts žirgti iekustina prāvo auto un vedināt vedina doties kādā tālākā ceļojumā. Žēl, ka tie pagaidām ir aizliegti.

“Nemaz nebūtu iedomājies, ka šim pa pusei minivenam, pa pusei krosoveram ir arī sporta režīms. Re, kur poga....ieslēdzam Sport. Uzreiz tāda kareivīga skaņa parādījās. Tā gan nāk no tumbām. Peugeot pagaidām negrasās ražot 5008 ar hibrīdmotoru kā 3008, toties lielajam modelim atstāts divlitru dīzelis ar 177 zirgiem. Kompaktniekam tāda vairs nav,” secina Normunds Avotiņš.

Peugeot 5008 vadāmība

Vēl viena laba īpašība ir tā, ka Peugeot 5008 ir viegli vadāms. Dažkārt cilvēkiem ir bail no lielām mašīnām - kā es ar tādu braukšu, es pati jau Rīgā, bet pakaļējais logs vēl Cēsīs? 5008. ais ir ļoti viegli vadāms, un savi nopelni te ir arī mazajai stūrītei.

Automašīnas pilnais garums ir pāri par 4,6 metriem, taču par laimi, Peugeot uzlicis tai normāla izmēra spoguļus. Līdz ar to 5008 neapgrūtina arī pilsētā. 5008ais ir apmēram 20 centimetrus garāks un kādu tūkstoti dārgāks par 3008to. Trešā sēdekļu rinda nemaksā neko, bet - cik tā ir noderīga praksē?

Trešā sēdekļu rinda

Šos sēdeklīšus var izņemt ārā un atstāt mājās. Auto kļūst vieglāks un parādās vieta bagāžai, kādiem sīkiem priekšmetiem. Iekāpšana papildsēdekļos nav sevišķi ērta, un arī vietas tur ir maz. Ja ir uzdevums kaut kur netālu nokļūt sešatā, un daļa kompānijas ir bērni, tas nostrādās. Pretējā gadījumā es teiktu, ka tā tomēr ir piecvietīga automašīna ar plašu aizmuguri un milzīgu bagāžnieku. Otrajā rindā ir 3 atsevišķi sēdekļi, katrs lokās un bīdās atsevišķi, un Nappa ādas apdare par 1200 eiro izskatās tiiiik šiki...

Secinājumi

Peugeot 5008 ir ļoti praktiska un apjomīga automašīna. Taču 3008. vietā to ir vērts ņemt tikai tad, ja ir liela ģimene vai bieži jāpārvadā lielāki priekšmeti, īsāk sakot, jūs spēsit izmantot automašīnas izmērus pēc nopelniem. Peugeot ir automobilis tiem, kam vajag minivenu, bet īstie miniveni nepatīk, un auto arī tiem, kam nepieciešams paaugstināts spēkrats, bet īstam visurgājējam nepietiek vai vienkārši negribas tērēt naudu. Nez, vai tā arī nav īsta mūsdienu krosovera definīcija?