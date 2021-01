Tirgotāju asociācija Satversmes tiesā prasīs noņemt sortimenta ierobežojumus

Danusēvičs skaidroja, ka sūdzība, ko tirgotāji gatavo iesniegt Satversmes tiesā jau nākamnedēļ, nav par visu tirdzniecības ierobežojumu atcelšanu, runa esot tikai par preču sortimenta ierobežojumu atcelšanu. Neesot runa ne par mājsēdes atcelšanu, ne citiem ierobežojumiem, kas skar tirdzniecību kopumā.



“Mēs neiebilstam, ka svētdienās veikali ir ciet, neaicinām, lai sestdien tie tiktu atvērti, mēs aicinām noņemt sortimenta ierobežojumus, lai cilvēks var nopirkt to, ko viņam vajag”. Danusēvičš raidījumā arī minēja pāris absurdus piemērus, kas neļauj, piemēram, nopirkt radiatoru un cilvēkam, kam tas sācis tecēt, nākas salt, vai vienkāršu matu gumiju, kas ir pazudusi.



Kā labs piemērs, uz ko skatīties varētu arī Latvija, esot Vācija. Vācija ir sadalīta zemēs un katrā no tām ir savs tirdzniecības regulējums, kas atkarīgs no saslimstības līmeņa. Ja šis saslimstības līmenis ir zems, visi veikali esot vaļā, bet tur, kur tas ir augstāks, ir ieviesti ierobežojumi, taču ierobežojumi pa preču grupām nepastāvot.



“Pašlaik Vācijā tiek gatavoti arī priekšlikumi, kā atvērt ēdināšanu, arī mēs vērsīsimies Satversmes tiesā ar priekšlikumiem par šo,” turpmākos plānus izklāstīja Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents.

Citi šobrīd lasa Policisti Saldus pusē ar jauku suvenīru pārsteidz godprātīgus pārdevējus Video: cirks Rīgas domes debašu laikā. Lai atbildētu Brantei, deputāts uzvelk parūku Petraviča nolikusi Saeimas deputātes mandātu