AS “Olainfarm” 48. gadadienu sagaida ar izaugsmes stratēģiju

“Paldies mūsu akcionāriem un sadarbības partneriem, bet jo īpaši “Olainfarm” komandai, par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā un sabiedrības veselībā, nodrošinot pacientiem visā pasaulē kvalitatīvu un efektīvu ārstēšanu un slimību profilaksi. Uzņēmumam ir skaidri nākotnes plāni – paplašināt uzņēmuma ietekmi Latvijā, veicinās ražošanu un ieviest jaunākās tehnoloģijas. Mūsu mērķis, šo gadadienu atzīmējot, ir kopīgs — kļūt par vienu no TOP 10 farmācijas uzņēmumiem NVS, Eiropā un ārpus tās,” saka Gundars Bērziņš, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs.

Interesanti fakti par “Olainfarm”

Šobrīd “Olainfarm” kopā vieno vairāk nekā 1600 darbinieku Latvijā, ja visi uzņēmuma darbinieki būtu koristi — Dziesmu svētku estrādē “Olainfarm” aizņemtu 1/10 daļu no visiem dziedātājiem.

Darbinieka vidējais stāžs uzņēmumā ir apmēram 12,5 gadi, kas ir tikpat, cik gadu mūsdienās jāpavada skolas solā.

Uzņēmums jau kopš pirmsākumiem izvietots Olainē 48 000 m2 plašā teritorijā, kas ir gandrīz tikpat, cik 90 futbola laukumi, novietoti viens otram blakus.

Viena no tālākajām vietām, kur nonāk “Olainfarm” produkcija ir Meksika. Mērot taisnā līnijā, tie ir vairāk nekā 10 000 km, kas ir gandrīz tikpat, cik sešas reizes apstaigāt Latvijas robežu visā tās garumā.

“Uzkrātās zināšanas un pieredze farmācijas produktu ražošanā un pārdošanā, un uzņēmuma stiprās puses — vertikālā integrāciju un kontrole pār pilnu ražošanas ciklu — sniedz iespēju mums pārliecinoši skatīties nākotnē. Mūsdienās tādam farmācijas uzņēmumam kā “Olainfarm” ilgtspējīgai izaugsmei jāpaplašina produktu portfelis, gan ražojot pašiem, gan iegādājoties medikamentu licences. Šobrīd mums ir vairāk nekā 30 jaunu produktu ieceru, no kurām 14 produkti ir pirmajā attīstības fāzē. Mēs gaidām pirmo mūsu pašu pētniecības un attīstības produktu komercializāciju, sākot ar 2023. gadu un turpmāk. Mūsu mērķis ir paplašināt “Olainfarm” piedāvāto klāstu ar apmēram 5 jauniem produktiem ik gadu. Lai īstenotu jebkuru mērķi, tam ir jāvelta laiks un enerģija. Stratēģijas periodā plānojam, ka investīcijas sasniegs 15 % no uzņēmuma apgrozījuma, kas ir ievērojama tā daļa,” saka Jerūns Veitess, AS “Olainfarm” valdes priekšsēdētājs.

Pēdējo gadu laikā “Olainfarm” ir nostiprinājis pozīcijas Krievijas tirgū, atverot meitas uzņēmumu. Drīzumā plānots atvērt meitas uzņēmumu arī Ukrainā. Īstenoti vairāki attīstības projekti, apgūstot ES fondu līdzekļus, kā arī sasniegts vēsturiski lielākais apgrozījums 2019. gadā. Uzņēmuma prettuberkulozes līdzeklis “PASS nātrija sāls” iekļauts Pasaules Veselības organizācijas (PVO) programmās valstīs, kurās ir tuberkulozes izplatība. 2019. gadā atklāta jauna ražošanas korpusa ēka, kuras būvniecībā un iekārtu iegādē ieguldīti aptuveni 3,6 miljoni eiro.

“Olainfarm” ir apņēmies nostiprināt savas pozīcijas centrālās nervu sistēmas, kardioloģijas, urīnceļu, alerģiju un gremošanas ārstēšanas terapeitiskajās jomās, piedāvājot gan jau esošus, gan jaunus un pieejamus produktus pacientiem, kuriem nepieciešama ārstēšana. Šis mērķis padara AS “Olainfarm” par svarīgu un pievilcīgu darba devēju Latvijā — vietā, kur atrodas ražotne un kur uzņēmums vēlas paplašināt savu darbību, ņemot vērā augstās Eiropas Savienības izvirzītās vides prasības.