Vācijā pirmo reizi konstatē Āfrikas cūku mēri. Kā tas ietekmēs gaļas tirgu?

Dienests vēsta, ka līdz šim ĀCM bija konstatēts Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Beļģijā, Bulgārijā, Rumānijā, Ungārijā, Slovākijā, Grieķijā, Itālijā un Čehijā. Šogad Latvijā ĀCM konstatēts 244 meža cūkām, kā arī trijās mājas cūku novietnēs.

Lai novērstu ĀCM izplatīšanos Vācijā, tiks izziņota īpaša zona 15 kilometru rādiusā ap vietu, kur tikusi atklāta ar ĀCM inficējusies mežacūka.

Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece norāda, ka pagaidām ir pāragri spriest, kā ĀCM nonākšana Vācijā ietekmēs Eiropas, un līdz ar to arī Latvijas cūkgaļas tirgu.

Viņa uzsvēra, ka patlaban ir divi scenāriji, kā situācija varētu attīstīties. Labākajā no tiem Vācija atradīs iespēju, kā konkrēto gadījumu "reģionalizēt" un pārējos valsts apgabalos saglabāt tirdzniecību līdzšinējā līmenī.

Savukārt sliktākajā visa valsts tiks atzīta par ĀCM skartu reģionu, un lielākā daļa no eksportam plānotās cūkgaļas produkcijas paliks iekšējā Eiropas Savienības (ES) tirgū.

"Tas ir jautājums, uz kuru profesionāļi daudzās valstīs vēlas rast atbildi. Šis ir atkarīgs no dažādu valstu lēmumiem, jo nav noslēpums, ka Vācija ir viens no lielākajiem cūkgaļas eksportētājiem ES, līdz ar to, ja kādi ierobežojumi tiks noteikti Vācijas cūku eksportam, tas noteikti ietekmēs visas ES cūkgaļas ražotājus," situāciju komentēja Lejniece.

Kā atzina Latvijas Cūku audzētāju asociācijas vadītāja, lai pirmais scenārijs tiktu realizēts, dalībvalstīm un trešajām eksporta valstīm esot jāatzīst reģionalizācijas princips. Tādā gadījumā Vācija varēs turpināt strādāt un tirgoties, un arī Latvija to tik ļoti neizjutīs. Savukārt, ja tirdzniecībā tiks piekopta Ķīnai līdzīga prakse, neatzīstot reģionalizāciju un uzskatot visu valsti par ĀCM skartu apgabalu, situācija varot veidoties ļoti negatīva, minēja Lejniece.

Viņa akcentēja, ka asociācija jau divus gadus baidījusies par ĀCM Vācijā un to, kā tas atsauksies uz Eiropas iekšējo tirgu, tostarp arī Latviju. Lejniece izcēla, ka Eiropa kopumā saražo vairāk cūkgaļas, nekā tas nepieciešams tās tirgus vajadzībām, tādēļ eksports ir ļoti svarīgs. "Mēs tāpat kā visa pārējā Eiropa strādājam kopējā tirgū, tas nozīmē, ka visa gaļa, kas Eiropai ir par daudz (..) tiktu absorbēta iekšējā tirgū, arī Latvijā. Ja kaut kur ir pārpalikums, respektīvi, nenotiek eksports, cenas tiek pazeminātas, jo gaļa ir kaut kur ir jāpārdod. Tas ir neizbēgami," teica asociācijas vadītāja.

Viņa kā līdzīgu piemēru situācijai Vācijai minēja 2018.gada situāciju, kad ĀCM pirmo reizi konstatēja Beļģijā, kas ES kopējā cūkgaļas eksporta tirgū veido daudz mazāku daļu nekā Vācija. Tobrīd pirmajos divos mēnešos ļoti esot cietis ES kopējais eksports, un pazeminājušās arī cenas, turklāt esot bijuši gadījumi, kad gaļa jāpārdod pat zem pašizmaksas cenas. Vēlāk gan izdevies situāciju uzlabot.

"Katrā reizē, tiekoties ar Eiropas Komisiju (EK), mēs atgādinām, lai viņi strādātu raitāk pie sarunām, lai Ķīna atzītu reģionalizāciju, tas ir būtiski šim eksportam. Tika uzsvērta tieši situācija ar Vāciju, jo mēs sapratām, ka agri vai vēlu ĀCM līdz turienei nonāks. ĀCM ir Vācijā, un patlaban sarunas nav vainagojušās pozitīviem rezultātiem. Tas ir smags jautājums par to, kādi būs risinājumi no EK puses un no citām institūcijām," stāstīja Lejniece.

Tāpat viņa uzsvēra, ka ĀCM nav vienīgā Vācijas cūkkopības problēma, piezīmējot, ka cūkgaļas bāzes cena par kilogramu šajā valstī ir 1,42 eiro, un tas esot ļoti zems rādītājs.

"Viņi arvien nespēj tikt galā ar Covid-19 radītajām sekām trīs lielajos gaļas pārstrādes uzņēmumos. Tūkstošiem darbinieku šajos uzņēmumos bija slimi ar Covid-19, līdz ar to tie ilgu laiku bija slēgti. Vācija vēl nav atkopusies pēc šī, un ĀCM ir nākamais trieciens," piezīmēja Latvijas Cūku audzētāju asociācijas pārstāve.

Saistītās ziņas Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma cēloņus mājas cūkām Rudbāržu pagastā joprojām skaidro Rudbāržu pagastā vairākiem tūkstošiem cūku konstatē Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu Uz Vācijas robežas ar Poliju cels žogu cīņai pret Āfrikas cūku mēri

ĀCM radījis milzīgas bažas lauksaimniecības nozarei, un Vācijai tagad draud iespējams cūkgaļas eksporta aizliegums. Āfrikas cūku mēris nav cilvēkiem bīstama slimība, bet cūkām infekcija ir nāvējoša. Pret to nav vakcīnas.