Nākamnedēļ no Baltijas valstīm jaunus starptautiskos autobusu pārvadājumus uzsāks "FlixBus"

"FlixBus" izziņotie jaunie savienojošie reisi aties no Tallinas, Rīgas, Viļņas un Kauņas, bet galamērķu vidū būs Varšava un Berlīne.

"Man ir milzīgs prieks, ka pēc mēnešiem ilgiem sagatavošanās darbiem un aizkavēšanās pandēmijas dēļ mēs beidzot varam īstenot savus plānus Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Mēs jo īpaši priecājamies, ka esam daļa no tā sauktā "Baltijas burbuļa", kas bija pirmā teritorija Eiropā, kurā atsākās brīva ceļošana. Par to jāpateicas Baltijas valstu iedzīvotāju atbildīgajai rīcībai, un mēs atklājam jaunos maršrutus, paturot to prātā, lai rūpētos par mūsu pasažieru drošību," norādījis uzņēmuma direktors Polijā, Ukrainā un Baltijas valstīs Mihals Lemans.

Viņš atklāja, ka pirmie autobusu reisi no Baltijas valstīm tiks atklāti 16. jūlijā. "Būs īpašs iepazīšanās piedāvājums pasažieriem, kas ceļo no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, – starptautiskie reisi, kuru cenas sāksies no 4,99 eiro," piebilda Lemans.

Foto: Publicitātes foto

FlixBus ir ieviesis arī dažādus piesardzības pasākumus un papildinājis pasažieru pārvadāšanas noteikumus, lai nodrošinātu vislabākās higiēnas prakses ievērošanu. Daži no šiem pasākumiem:

pasažieriem reģistrācijas un brauciena laikā ir obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs (šādu prasību ievēro arī vadītāji);

bezkontakta biļešu un dokumentu pārbaude iekāpjot;

iekāpjot autobusā, pasažieriem obligāti jādezinficē rokas (pārvadātājs nodrošina roku dezinfekcijas līdzekli);

iekāpšana notiek tikai pa autobusa aizmugurējām durvīm;

2 metru distances ievērošana iekāpšanas laikā;

profesionāļu veikta pilnīga transportlīdzekļu dezinfekcija pēc katra brauciena.

Foto: Publicitātes foto

Biļetes uz jaunajiem reisiem varēs iegādāties "Flixbus" mājaslapā.