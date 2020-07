Zane Kotāne ievēlēta par AS "Olainfarm" valdes locekli

“Esam gandarīti, ka “Olainfarm” valdei pievienojas tik augsta līmeņa speciāliste. Zanei Kotānei ir nozīmīga pieredze gan Latvijas mēroga, gan starptautisku uzņēmumu vadībā. Viņai ir padziļinātas zināšanas tādās uzņēmumam svarīgās jomās kā finanšu analīze un plānošana, investīciju piesaiste no Eiropas Savienības institūcijām un privātiem investoriem, kā arī iekšējā auditā. Visas padomes vārdā vēlam panākumus,” uzsver Gundars Bērziņš, AS “Olainfarm” padomes priekšsēdētājs.

“Es ar patiesu prieku pievienojos “Olainfarm” starptautiskajai vadības komandai un plašajai darbinieku saimei, lai kopā pāršķirtu jaunu lapu “Olainfarm” izaugsmes stāstā. “Olainfarm” vienmēr bijis Latvijas lepnums – uzņēmums, kas ar mūsu valstī ražotiem produktiem ne tikai uzlabo cilvēku dzīves visā pasaulē, bet arī sniedz pienesumu Latvijas ekonomikai un vērtību katram uzņēmuma darbiniekam. Mani aizrauj “Olainfarm” ambiciozie mērķi radīt ilgtspējīgus produktus un augt starptautiski, palielinot uzņēmuma vērtību. Man ir svarīga laba pārvaldība. Finanses ir caurskatāmības, ilgtspējas un izaugsmes būtisks atbalsts,” uzsver Zane Kotāne, AS “Olainfarm” valdes locekle.

Zane Kotāne iepriekš ieņēmusi vairākus vadošus amatus – gan valdē, gan padomē, tādos uzņēmumos kā AS "ConexusBaltic Grid", AS “Latvijas Gāze”, AS “Latvenergo”, OU "ElektrumEesti", UAB "Elektrum Lietuva". Z. Kotāne no 2018. līdz 2020. gadam bijusi AS "ConexusBaltic Grid" valdes priekšsēdētāja, bet no 2016. līdz 2017. gadam bijusi šī uzņēmuma valdes locekle. Savukārt no 2015. līdz 2017. gadam bija valdes locekle AS “Latvijas Gāze”.

Savā profesionālajā karjerā bijusi zvērināta revidente, sertificēta iekšējā auditore, risku pārvaldības speciāliste, procesu pārmaiņu, kā arī finanšu vadītāja, veicot kapitālsabiedrību obligāciju emisijas Latvijā un ieviešot starptautiski pieņemtus uzskaites principus. Pašlaik Z. Kotāne ieņem amatus VSIA “Bērnu Klīniskā Universitātes Slimnīca” un SEB Pensiju Fonds kā padomes locekle.

Zane Kotāne ir ieguvusi maģistra grādu biznesa vadībā Rīgas Biznesa skolā un bakalaura grādu ekonomikas un biznesa zinātnē Rīgas Ekonomikas augstskolā. Z. Kotānei ir Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta padomes vadītāja sertifikāts. Turklāt viņai ir Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas ACCA kvalifikācija, un starptautiskā iekšējā auditora sertifikāts (CIA), kā arī Latvijas zvērināta revidenta licence.

Z. Kotānes īpašumā nav neviena AS “Olainfarm” akcija, kā arī kapitāldaļas citos uzņēmumos.



AS “Olainfarm” valdē darbu turpina JerūnsVeitess, Elena Bušberga, Raimonds Terentjevs, Signe Baldere-Sildedze, MilanaBeļeviča un Mārtiņš Pūriņš.