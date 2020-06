Kristīne Virsnīte: baudīt mirkli un iemūžināt to caur kameras aci

Kristīnes ikdiena ir ļoti dinamiska – darbojoties dažādos projektos un apceļojot pasauli, viņa audzina arī dēliņu un meitu, un dokumentē skaistākos brīžus savā Instagram kontā. “Mēs esam vizuālas būtnes un tveram pasauli ar acīm. Man fotogrāfija ir atmiņu mirklis un, lai gan daudziem šķiet, ka jāizbauda brīdis un nav jāveras pasaulē caur telefona ekrānu, domāju, ka reti kurš pēc gada atcerēsies, piemēram, ko viņš darīja šajā konkrētajā dienā. Un tur slēpjas tā fotogrāfijas maģija – atliek to apskatīt, un tu tūlītēji atceries visus tās dienas notikumus un sajūtas,” pārdomās dalās Kristīne.

Minimāla piepūle fantastiskam rezultātam

Tā kā brīvajā laikā Kristīne veido saturu saviem sociālajiem tīkliem, viedtālruņa kamerai ir liela nozīme. Savā Instagram kontā viņa īpaši iecienījusi likt portretbildes, tādēļ portreta režīma izmēģināšana bija jo īpaši aktuāla arī jaunajā Huawei P40 Pro tālrunī: “Ar šo tālruni uzņemtie portreti izskatās tā, it kā tiek lietots kāds filtrs vai veikti uzlabojumi, taču patiesībā tu esi uzspiedis tikai vienu pogu.” Par ļoti iecienītām kameras funkcijām viņai kļuvis arī nakts režīms un zoom jeb tālummaiņas funkcija, kas spējusi pārsteigt pat pieredzes bagāto satura veidotāju. “Ap plkst. 23 vakarā biju devusies uz Doma laukumu fotografēt Doma baznīcas torni. Es to pietuvināju un nespēju noticēt savām acīm, jo attēls bija ļoti niansēts un reālistisks. Ja kādam šķiet, ka viņš nav pārāk labs fotogrāfs un nespēj apgūt visas sīkākās kameras funkcijas, šis tālrunis noteikti varētu pacelt jūsu pašapziņu.”

Testējot viedtālruņa kameru, Kristīne tāpat bijusi pārsteigta par to, cik vienkārši un ātri iespējams iegūt kvalitatīvus rezultātus. “Nevaru teikt, ka spēju labi pārvaldīt visas kameras funkcijas, turklāt parasti fotografējot jāatrod pareizā gaisma, lai attēls izdotos. Šo dienu laikā radās sajūta, ka fotografēju ar profesionālu kameru, jo fotoattēlos viss izskatās ļoti īsts un rada zināmu 3D efektu. Tu nofotografē ziedus un uzreiz liekas, ka viņus varētu paņemt rokās – tiks detalizēts un dzidrs sanāk attēls,” iespaidos dalās blogere.

Savu jaunuzņemto fotoattēlu iedvesmota, K. Virsnīte tiem saskata arī lielisku dāvanas statusa potenciālu. Viņasprāt, šādas kvalitātes attēliem ir vieta pie sienas: “Ja šos attēlus izprintētu un liktu kā lielformāta bildes mājā pie sienas, esmu pārliecināta, ka tās izskatītos fantastiski un daudzi jautātu, kas ir to autors.”

Fotogrāfiju un emociju ciešā saikne

“Šis brīdis Latvijā ir visskaistākais – tāds pirms-Jāņu mirklis, kad viss zied un tu burtiski redzi, cik skaists un dzīvs ir pilnīgi viss tev apkārt. Nebiju sapratusi, cik forši ir apsēsties pļavā un fotografēt puķes. Tas ir īpašs mirklis, ko var iemūžināt arī fotogrāfijās,” stāsta Kristīne uzsverot, ka ar attēlu palīdzību cilvēki ir spējīgi sajust visdažādākās emocijas un reizēm šādi mirkļi mūsu dzīvē ir ļoti vajadzīgi.

Šajā neparedzamajā un mainīgajā laikā ir jātver katrs brīdis un emocijas, un kamera ar šo uzdevumu var palīdzēt. Arī Kristīne uzskata, ka attēlam ir paliekoša vērtība, kas seko mums līdzi cauri gadiem. “Šobrīd nezinu, kad ar ģimeni tiksim savā nākamajā sapņu ceļojumā, tādēļ fotogrāfijas, jo īpaši šobrīd, ir mūsu atmiņu glabātājs. Apskatot attēlus no iepriekšējiem ceļojumiem, no Āfrikas brauciena, iekšā rodas patīkama sajūta, ka esmu tur atgriezusies. Arī pēc vairākiem desmitiem gadu, kad atskatīšos uz visiem šiem attēliem, man šķitīs – wow, tieši tik spilgta bija mana dzīve.”

Taču fotogrāfija slēpj sevī ne vien pagātnes atmiņas, bet arī nākotnes iespējas. “Pateicoties fotogrāfijai, mēs varam apbrīnot pasaules skaistumu, kultūras daudzveidību un likt cilvēkiem sajust to, ko viņi, iespējams, vēl nav izjutuši. Mēs vēlamies, lai šādu attēlu top arvien vairāk, tādēļ vairākus gadus pēc kārtas izsludinām konkursu Next Image 2020, kura kopējais balvu fonds nu sasniedzis 40 000 ASV dolāru, un šogad pie īpašas balvas – Huawei P40 Pro viedtālruņa – tiks arī viens uzvarētājs no Latvijas. Šis ir īstais brīdis, lai ikviens Huawei viedtālruņu lietotājs atklātu savu radošumu un parādītu to pasaulei, turklāt izpausties varēs, kā vien sirds kāro, jo konkurss piedāvā iesniegt savus darbus sešās konceptuāli atšķirīgās kategorijās, tostarp Sveika, dzīve! (Hello, Life!), Nakts (Good Night) un Sejas (Faces),” stāsta Alise Cēsniece, Huawei Consumer Business Group Mārketinga komunikācijas vadītāja Latvijā.

