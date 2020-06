Latvijā radītā lietotne uzvar prestižā mūzikas tehnoloģiju konkursā

Pasaulē vadošajā mūzikas tehnoloģiju konkursā, kurā līdz šim ar uzvaru debitējuši tādi plaši pazīstami industrijas pārstāvji kā Soundcloud, Kickstarter, TheEcho Nest u.c., šogad tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits – vairāk nekā 200 pieteikumi no 49 valstīm, tostarp pirmo reizi konkursā pārstāvēts uzņēmums no Latvijas. Mūzikas mācību lietotne Solfeg.io starp 20 konkursa finālistiem uzvaras laurus plūca kategorijā “MusicCreation&Education”, kurā līdztekus tika nominēti jaunuzņēmumi no ASV, Indijas un Francijas. Konkursā noskaidroti uzvarētāji arī kategorijās “MusicDistribution&Discovery”, “Music Marketing &Data/Analytics” un“Live MusicExperiences”.

“Mēs, Solfeg.io komanda, neatlaidīgi strādājam pie tā, lai mūzikas apgūšanu padarītu par patiesi aizraujošu procesu, izmantojot digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas. Iekļūšana MIDEM finālā jau bija apliecinājums tam, ka mūsu ieguldītais darbs tiek novērtēts ne tikai mūzikas skolotāju un skolēnu vidū, bet arī pamanīts milzīgajā pasaules mūzikas industrijā. Uzvara konkursā viennozīmīgi ir liels gods – tā pierāda mūsu spēju radīt inovatīvu produktu, kas var izmainīt to, kā bērni un jaunieši apgūst mūziku visā pasaulē,” par sajūtām pēc konkursu rezultātu izziņošanas stāsta Toms Rusovs, Solfeg.ioizpilddirektors.

Konkursa laikā 20 finālisti iepazīstināja ar savu uzņēmumu un tā radīto risinājumu starptautisko mediju un investoru žūriju, kuras uzdevums bija nominēt četrus uzvarētājus – pa vienam katrā konkursa kategorijā. Laureāti balvā ieguva bezmaksas juridiskās konsultācijas pie viena no vadošajiem nozares juristiem – DžefaLībensona (JeffLiebenson), sabiedrisko attiecību konsultācijas mūzikas un tehnoloģiju komunikācijas un pasākumu aģentūrā “Rock Paper Scissors”, mārketinga konsultācijas aģentūrā “KuackMedia”, kā arī mentoringa sesijas inovāciju uzņēmā “TheLynk”, individuālas tikšanās ar riska kapitāla grupu “Plus 8 Equity”, kā arī citas jaunuzņēmuma attīstībai nozīmīgas balvas.

Midemlab ir viens no prestižākajiem konkursiem novatoriskiem mūzikas industrijas un izklaides biznesa jaunuzņēmumiem. Iepriekšējie dalībnieki pēc piedalīšanās konkursā ir spējuši piesaistīt vairāku miljonu ASV dolāru lielu finansējumu uzņēmumu radīto produktu un pakalpojumu attīstībai. Citus – iegādājušies tādi tehnoloģiju nozares grandi kā Spotify, Apple un YouTube, turklāt lielākā daļa konkursa laureātu pašreiz ir veiksmīgi atraduši vietu plašajā mūzikas ekosistēmā.

Par "Solfeg.io"

Solfeg.io ir Latvijā radīta mūzikas mācību lietotne, kas šobrīd tiek izmantota jau vairāk nekā 8000 skolās 117 valstīs un platformā reģistrējušies vairāki desmiti tūkstoši skolēnu. Pērn eksporta atbalsta kustība "The Red Jackets" atzinusi "Solfeg.io" par vienu no Latvijas uzlecošajām eksporta zvaigznēm.