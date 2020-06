Ja no pamatdarba brīvajā laikā piehaltūrējat kādā citā valstī, tad, sasniedzot pensijas vecumu, rūpīgi jāizvērtē, vai no tās pieprasīt pensiju. Varat izrādīties zaudētājs! (Foto: Vida Press)

Divu mēnešu darba Zviedrijā “rezultāts”: par 51 eiro mazāka pensija

Bizness un ekonomika Elmārs

Barkāns "Likums un Taisnība"

Pirms apmēram 15 gadiem, vēl būdams darba spara pilns, Vilnis Millers divus mēnešus sava atvaļinājuma laikā piestrādāja kādā Zviedrijas firmā. Pienākot pensijas vecumam, Vilnis arī Zviedrijā interesējās, vai viņš par tur nostrādāto laiku nevar pretendēt uz kādu eiro pie pensijas. Zviedri viņam piešķīra pensiju – 14 eiro, bet par to viņam no Latvijā piešķirtās pensijas noņēma vairākus desmitus eiro, līdz ar to pensija Vilnim “uz rokas” samazinājās par 51 eiro.