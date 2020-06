Finanšu ministrs Jānis Reirs. (Foto: Zane Bitere/LETA)

Valdība apstiprina galvojuma līgumu ES atbalsta instrumenta SURE sākšanai

Ceturtdien, 4. jūnijā, Ministru kabinets (MK) apstiprināja galvojuma līgumu starp Latvijas Republiku un Eiropas Komisiju (EK) par dalību Eiropas Savienības (ES) atbalsta instrumentā bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE), lai dotu tiesības finanšu ministram to parakstīt. Kopējais apjoms no šī instrumenta, kas pieejams ES dalībvalstīm, ir 100 miljardi eiro. Šo aizdevumu garantēs ES dalībvalstu sniegtas garantijas.