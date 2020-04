Krīzē iebrauc ar superluksusa auto. Kādi ir dārgākie 2020. gada auto Latvijā

Latvijā šogad pirmajos trīs mēnešos reģistrētas 4359 jaunas vieglās automašīnas, un tas ir par 14,7 procentiem mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Taču starp šīm automašīnām ir arī diezgan daudzi patiešām dārgi vāģi. Piemēram, Ceļu satiksmes un drošības direkcija (CSDD) portālam jauns.lv sagatavojusi statistiku par 2020. gada janvārī, februārī un martā Latvijā reģistrētajām 2020. gada izlaiduma luksusa segmenta automašīnām, un tajā redzams, ka pa mūsu ceļiem nu brauc 47 (!) pilnīgi jauni Porsche (viens no tiem – spilgti dzeltenas krāsas Porsche 911 Carrera 4S nonācis advokāta Pāvela Rebenoka rīcībā), 23 Bentley, 11 Jaguar, 81 Mercedes-Benz (tostarp ap 70 000 eiro dārgais GLS 350 D 4MATIC, 77 000 eiro dārgais GLE 400 4MATIC, piecas teju 90 000 vērtās GLS 400 D 4MATIC, 15 GLE 300 D 4MATIC, kuru cena ir ap 65 000 eiro, un desmit mazliet dārgākās GLE 350 D 4MATIC), 127 BMW (no kuriem 11 ir līdz šim lielākie BMW vāģi – jaunie, ap 85 000 eiro vērtie apvidus auto BMW X7), 61 Audi (to vidū pieci Audi Q8, kuru cena ir, sākot no 70 000 eiro, un divi ne mazāk lētākie Audi E-TRON 50), kā arī 94 apvidus auto Land Rover (no tiem divi virs 100 000 eiro dārgie Range Rover).

Dārgākie 2020. gada auto Latvijā

Bentley Flying Spur (Foto: Vida Press)

Bentley Flying Spur

Ap 180 000 eiro

Pilnīgi jauno, trešās paaudzes Flying Spur, kas tika prezentēts pērn rudenī, Bentley Motors īpašniekiem Eiropā sāka piegādāt tikai šā gada sākumā, un Latvijā uzreiz jau nonāca četri šie graciozie automobiļi, kuru cena esot no 180 000 eiro. Flying Spur darbina uzlabots Bentley sešu litru W12 dzinējs ar diviem turbokompresoriem, aprīkots ar moderno divu sajūgu astoņu pārnesumu transmisiju. Jaunais motors ļauj sedanam līdz 100 km/h paātrināties 3,8 sekundēs un maksimāli sasniegt 333 km/h.

Bentley Mulsanne (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Bentley Mulsanne

Ap 285 000 eiro

Šis auto tiek dēvēts par jauno britu aristokrātu. Latvijā ir reģistrēts viens Bentley Mulsanne Extended Wheelbase modelis, kas maksā, sākot no 285 000 eiro. Mulsanne ir auto cilvēkiem ar patiešām biezu naudasmaku, taču izsmalcinātajam auto ir pietiekami daudz labu īpašību, lai attaisnotu ļoti augsto cenu. Un, lai arī Mulsanne ir milzīgs, smags sedans, tā 6,75 litru biturbo V8 motors spēj 100 km/h uzņemt 5,2 sekundēs!

Bentley Continental (Foto: Vida Press)

Bentley Continental

Ap 180 000 eiro

2020. gada Bentley Continental GT ir pilnībā pārveidota versija, kas ir viena no populārākajām šī Grand Turismo segmenta superluksusa automašīnām. Latvijā iegādāti seši Continental GT V8 un viens Convertable jeb kabriolets. Internetā atrodams, ka šāda auto cena ir no 180 000 eiro.

Bentley Bentayga (Foto: Vida Press)

Bentley Bentayga

Sākot no 150 000 eiro

Kā raksta portāls whatcar.lv, labi aprīkots Bentayga maksā apmēram tikpat, cik diezgan laba māja vai plašs dzīvoklis Rīgas klusajā centrā. Citi ceļu satiksmes dalībnieki vai gājēji nereti uz šā auto saimnieku noraugās nosodoši, it kā viņš būtu apzadzis valsti. Un, uh, kā mūsu turīgie iecienījuši šo apvidus auto – šogad jau reģistrēti septiņi jaunākā izlaiduma Bentayaga hibrīdi un četri Bentayaga ar jaudīgo V8 motoru! Starp citu, šis divarpus tonnas smagais varenības iemiesojums līdz 100 km/h ieskrienas četrās sekundēs un spēj pārsniegt 300 km/h maksimālā ātruma slieksni.

Mercedes-Benz AMG GT (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Mercedes-Benz AMG GT

177 500 eiro

Mercedes-AMG GT ir unikāla sacīkšu ikona, apburošs ar katru detaļu. Runājot par divvietīgiem sporta automobiļiem, tikai daži rada tādu iespaidu kā 2020. gada Mercedes-Benz AMG GT. AMG GT izskatās pēc iznīcinātājlidmašīnas un klasiska, grandioza tūrisma automobiļa apvienojuma, kas aizrauj ar 318 km/h maksimālo ātrumu un paātrinājumu līdz 100 km/h 3,6 sekundēs. Latvijā nopirkts Mercedes-Benz AMG GT 63 S 4MATIC+ spēkrats, un mersedesu dīlera Latvijā SIA Domenikss mājaslapā var atrast, ka šāds auto maksā 177 500 eiro.

Mercedes-Benz AMG G 63 (Foto: ddp/Dmitry Orlov www.dvorlov.com / Vida Press)

Mercedes-Benz AMG G 63

184 000 eiro

Īstens bezceļu auto ar leģendāru dizainu un mūsdienīgu komforta aprīkojumu, kas tiek dēvēts par dārgu rotaļlietu. Jaunais Mercedes-AMG G 63 apvieno Mercedes-AMG sportiskumu ar ierasto G klases ekskluzivitāti. Šādi jauni Mercedes-Benz AMG G 63, ko Domenikss tirgo par 184 000 eiro, šogad Latvijā reģistrēti trīs.

BMW 7. sērija (Foto: ddp images/Revierfoto / Vida Press)

BMW 7. sērija

112 000 eiro

Latvijā šogad reģistrēts viens jaunākais BMW 745LE XDrive, un šādu auto var iegādāties, samaksājot virs 110 000 eiro. BMW 7. sērijas sedans nozīmē ekskluzīvu luksusu, ar ko ir bauda braukt. Šā auto vadīšana rada priekšstatu par to, kāda būs braukšana nākotnē. Jo jaunākās un modernākās atbalsta sistēmas tehnoloģijas ne tikai palīdz autovadītājam, bet pat pilnībā pārņem noteiktus uzdevumus.

BMW X7 (Foto: ddp images/CTK / Vida Press)

BMW X7

105 000 eiro

No šogad reģistrētājiem BMW X7 viens ir pats jaunākais šā auto modelis – BMW X7 M50i, kas maksā ap 105 000 eiro. Par šo milzu apvidus auto raksta – luksusa apvidnieks, kas izstaro komfortu, iekārojamību un prestižu. Tas ir lielākais X, kas jebkad uzbūvēts. Šis auto ir luksuss uz jebkāda seguma un apvieno nepārspētu eleganci ar sportisku sniegumu bezceļos.

Porsche Panamera (Foto: ddp images/abaca press/ Vida Press)

Porsche Panamera

Ap 180 000 eiro

Porsche Panamera ir pilna izmēra luksusa automobilis, ko sāka ražot 2009. gadā. Jaunais GTS modelis izceļas ar pamatīgu jaudu un maksimālo ātrumu 292 km/h. Bet hibrīdmodelis Panamera S E-Hybrid darbojas ar 71 kW elektromotoru un divu turbīnu 4,0 litru V8 motoru. Tas ir visjaudīgākais Panamera flagmanis, kas 100 km/h paātrinājumu sasniedz 3,4 sekundēs, attīsta ātrumu līdz 310 km/h un patērē 2,9 litrus degvielas uz 100 kilometriem. Šogad Latvijā reģistrēti divi šādi auto – 2020. gada Porsche Panamera TURBO S E-HYBRID (tā cenai ir vairākas versijas, sākot no 168 000 eiro līdz 220 000) un Porsche Panamera GTS (no 108 000 līdz 235 000 eiro).

Porsche Taycan (Foto: ddp images/Manfred Segerer/ Vida Press)

Porsche Taycan

167 000 eiro

Latvijā reģistrēti divi pagājušajā gadā prezentētie četrdurvju sporta elektrauto – Tycan 4S un Taycan Turbo, no kuriem pēdējais maksā 167 000 eiro. Tas ir īsts elektromonstrs, kas ielicis vērā ņemamu kloķi Teslai, un tā 680 zirgspēku turbodzinējs spēj 200 km/h sasniegt 10,6 sekundēs!

Porsche 911 Carrera (Foto: ddp images/CTK / Vida Press)

Porsche 911 Carrera

Sākot no 100 000 eiro

Leģendārā Porsche 911 jaunākā paaudze. 911 ir viens no atpazīstamākajiem sporta auto pasaulē, un jaunie Carrera modeļi ir klasika pavisam modernās skaņās. Latvijā šogad reģistrēti divi jauni Carrera 4S un pa vienam Carrera 4 un Carrera S. Pilnpiedziņas Porshce Carrera 4S spēj 100 km/h sasniegt nieka 3,6 sekundēs, bet maksimālais ātrums ir 306 km/h. Cena? Sākot no 100 000 eiro.

Audi A8 L (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Audi A8 L

Ap 100 000 eiro

Laipni lūgti nākotnē! – tā šo Audi A8 greznumu reklamē tā ražotāji. Audi A8 ir ar jaunām tehnoloģijām pārblīvēts, izsmalcināts un ļoti kvalitatīvs luksusa auto. Tam ir bagātīgs pamataprīkojuma klāsts, bet 3 litru dīzeļdzinējs apvieno nevainojamu dinamiku ar iespaidīgu degvielas ekonomiju. Latvijā reģistrēts ir A8 Long versijas modelis, un Latvijas dīleri Moller Auto Riga šo eleganto automobili pārdod, sākot no 95 400 eiro, bet reti kurš to iegādājas ar standarta aprīkojumu. Tātad tas noteikti izmaksājis virs 100 000 eiro!

Land Rover Range Rover (Foto: Vida Press)

Land Rover Range Rover

No 108 650 eiro

Šo dēvē par karalienes vāģi, jo Lielbritānijas karaliene Elizabete II ne tikai pati vēl nesen stūrēja Range Rover apvidnieku, bet viņas vajadzībām radīts īpašs Range Rover State Review, kas no standarta modeļa atšķiras ar atvērtu virsbūves daļu, kas ļauj pasažieriem nostāties kājās, piemēram, parādes laikā. Range Rover ir viens no labākajiem apvidus un luksusa auto pasaulē, jo demonstrē izcilu sniegumu uz ceļa un bezceļos. Latvijā reģistrēti divi jauni Land Rover, un Latvijas dīleru mājalapā šā auto cena ir no 108 650 eiro.