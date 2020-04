Šobrīd jebkuram auto īpašniekam ir iespēja uz laiku noņemt savu transportlīdzekli no uzskaites, samaksājot 3,02 eiro. (Foto: Shutterstock)

Nemaksājiet par garāžā stāvošu auto

Auto un tehnoloģijas Kārlis Seržants

"Man pieder vieglā automašīna, kuru lietošanā biju nodevis māsas dēlam. 2016. gadā no Jēkabpils viņš pārvācās uz Rīgu. Mašīna palika Jēkabpilī garāžā. 2019. gada oktobrī gribēju iziet tehnisko apskati, bet man pieprasīja samaksāt transportlīdzekļa nodokli par diviem gadiem un astoņiem mēnešiem par mašīnu, kas nav bijusi ekspluatācijā, pamatojot, ka tā nav bijusi noņemta no uzskaites. Jautājums likumdevējam – kāpēc Latvijā nav kā kaimiņvalstīs, kur ceļa nodokli pieliek pie degvielas cenas?" Ar šādu jautājumu žurnāla "Likums un Taisnība" redakcijā vērsās Jānis no Jēkabpils.