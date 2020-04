Pasaules populārākā spēle šajā grūtajā laikā padomā par visiem spēlētājiem

2012. gada 12. aprīlī “King” izdeva pasaulē populārāko spēli “Candy Crash Saga”. jau 2014. gadā to spēlēja 93 miljoni cilvēku, bet uzņēmums bija nopelnījis 493 miljonus ASV dolāru (vairāk nekā 450 miljonus eiro). 2019. gadā “Candy Crash” var lepoties ar 2,7 miljardiem lejuplāžu savās mobilajās ierīcēs un uzskatāma par vienu no visvairāk spēlētajām mobilajām aplikācijām. Nedrīkst aizmirst, ka spēle pieejama arī datoros un piedevām pēdējos gados iznākušas arī papildu versijas “Candy Crush Soda Saga”, “Candy Crush Jelly Saga” un “Candy Crush Friends Saga”. Par popularitāti liecina arī fakts, ka CBS televīzija pat radīja raidījumu, kā dalībnieki klātienē spēlēja šo kulta spēli, bet to vadīja neviens cits kā komēdijseriāla “Glābējzvans” zvaigzne Mario Lopezs.

Holivudas zvaigzne Mario Lopezs. (Foto: ADMEDIA/SIPA/SCANPIX)

Daudziem “Candy Crash” ikdienas spēlmaņiem sāpīga tēma dotās piecas dzīvības, no kurām viena atjaunojas ik pēc 30 minūtēm. Līdz ar to nereti sanāk palikt dīkstāvē un gaidīt nākamo dzīvību. Tomēr spēles veidotāji to ir atrisinājuši vismaz uz šo nedēļu, jo ik dienas katrs spēlētājs saņem dzīvību uz 24 stundām – tātad izdarīts ir viss, lai gribētāji varētu bez apstājas nedēļas spaidīt pogas un iziet pēc iespējas vairāk līmeņu.

Priecīgais paziņojums no spēles veidotājiem. (Foto: Ekrānuzņēmums no spēles)

Nevainīga aizraušanās, vai reāla problēma?

Kaut arī datorspēļu, vai dažādu telefona aplikāciju spēļu lietošana sākotnēji var nelikties nekas bīstams, tā var pāraugt apmātībā, un novest pat līdz reālai atkarībai.

Pārlieku aizraušanās ar datorspēlēm, tiešsaistes spēlēm, vai telefona aplikācijas piedāvātājiem spēļu variantiem tikt tiešām varot novest pie atkarības. Taču ārējas pazīmes pamanīt ir grūtāk, nekā, ja cilvēks aizraujas ar alkoholu, vai narkotikām, jo aizraušanos ar spēlēm pamana mazāk, portālu Jauns.lv savulaik informēja Esibrivs.lv psihologs Edgars Caics.

Tomēr psihologs atzīst, ka ikviens no mums ir no kaut kā atkarīgs, jautājums ir par to, vai no tā necieš līdzcilvēki, vai paša cilvēka reālā dzīve. Edgars atzīst, ka katrā vecumā cilvēkam ir kādas lamatas, kurās var ievilināt dators. Bet, ja spēle tiek spēlēta tikai brīvajā laikā, un no tā necieš ne ģimenes locekļi, ne paša spēlētāja darbs, skola, vai citas aktivitātes, par atkarību runāt esot pāragri. Nav pamata uztraukumam, ka aizraušanās ar šīm spēlēm, pat, ja tajās ieguldīta nauda, novestu pie reālu azartspēļu spēlēšanas, jo tām ir pavisam cita platforma.

Taču, ja problēma novērota, ar to iespējams cīnīties. Internetā pieejamas speciālas paškontroles programmas, kuras palīdzēs kontrolēt spēļu spēlēšanu, kā arī vienmēr var griezties pēc palīdzības pie psihologa.