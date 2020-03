"eBay" atliek komisijas maksājumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem

Uzņēmumā informēja, ka patlaban maziem un vidējiem uzņēmumiem īpaši steidzami nepieciešams valsts un sadarbības partneru atbalsts, lai turpinātu tirdzniecību. Reaģējot uz vīrusa straujo ietekmi uz vispasaules ekonomisko situāciju, "eBay" pieņēmusi lēmumu, ka turpmāk visi "eBay Store" pārdevēji varēs izmantot iespēju lielāko daļu no komisijas maksājumiem atlikt uz 30 dienu periodu.

Plašāka informācija par maksājumu atlikšanas noteikumiem ir pieejama oficiālajā "eBay" biznesa klientu tīmekļa vietnē "export.ebay.com", kā arī e-pasta ziņā, kas izsūtīta visiem platformas lietotājiem.

Tāpat "eBay" sola pasargāt pārdevējus no reitinga pazemināšanas novēlotas piegādes un pasūtījumu atcelšanas gadījumā laika posmā no 20.marta līdz 20.jūnijam. Kā skaidroja "eBay" pārstāvji, šī iniciatīva palīdzēs uzņēmējiem samazināt zaudējumus, ņemot vērā, ka platformas lietotāju vērtējums tieši ietekmē pārdošanas apjomus. Taču, ja pārdevēja sniegums šajā laika posmā uzlabojas, tas tiks palielināts atbilstoši iepriekšējai reitingu noteikšanas sistēmai.

Kā skaidroja "eBay" pārstāvji, minētajā periodā "eBay" arī nodrošinās uzņēmējiem iespēju bez maksas izmantot "eBay Store" abonementu. Lai to saņemtu, pārdevējam jāiziet "eBay" Biznesa attīstības programmas atlases process. Pieteikumu atlases iziešanai un komerciālo pakalpojumu sniegšanas abonementa saņemšanai ikviens platformas lietotājs var iesniegt "eBay for Business" mājaslapā.

"Galvenā eBay uzmanība Eiropas, Baltijas un visas pasaules tirgū ir veltīta mazumtirdzniecības eksporta attīstīšanai mazo un vidējo uzņēmumu vidū. Mēs apzināmies, ka daudzi pārdevēji šobrīd mēģina tikt galā ar neskaitāmiem pasūtījumiem un to veiksmīgu izpildi strauji mainīgajā pandēmijas situācijā, kad tiek slēgtas valstu robežas, samazinātas kravu piegādes un arī dažādu piegādes pakalpojumu sniegšanas termiņi ir iekavējušies," sacīja "eBay" ģenerāldirektors globālās attīstības tirgos Iļja Kretovs.

"eBay Inc." ir globāla mēroga tiešsaistes tirdzniecības platforma, kas dibināta 1995.gadā Sanhosē, Kalifornijā, un šobrīd ir viena no lielākajām e-komercijas vietnēm, kas piedāvā starptautisku preču izvēli no pārdevējiem visā pasaulē.