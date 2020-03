Aizdomas par "Rīgas gaismas" iepirkuma sagatavošanu konkrētam uzņēmumam

"Izsludinātā iepirkuma prasības var izpildīt tikai pāris un visbiežāk savā starpā saistīti nozares uzņēmumi, kas rada pamatotas aizdomas, ka konkursa nolikums ticis sagatavots jau konkrētam uzvarētājam, diskriminējot citus potenciālos pretendentus un radot tirgū negodīgu konkurenci. Turklāt šāda prakse, ka lielie iepirkumi tiek tikai dažiem pretendentiem un ar tiem saistītiem uzņēmumiem, ir kļuvusi par ilgus gadus atbalstītu normu," pauda Bergholcs.

Viņš informēja, ka Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas gaisma" izsludinātā konkursa nolikumā iekļauts noteikums, ka pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz divos līdzvērtīgos līgumos par gaismas ķermeņu montāžu un katra līguma summa naudas izteiksmē nedrīkst būt mazāka par 500 000 eiro. Iepirkuma paredzamā summa ir ap diviem miljoniem eiro.

"Šādiem nosacījumiem var kvalificēties tikai pāris Latvijas uzņēmumi un to grupas uzņēmumi, kas turklāt elektromateriālu un gaismas ķermeņu piegādātāju un uzstādītāju tirgū tiek uzskatīti par vienai personai vai personu grupai piederošu un vienas personas kontrolētu uzņēmumu grupu.Tiešā saikne starp uzņēmumiem ir to īpašnieku un pārvaldes struktūru amatpersonu līmenī, kas to arī apliecina. Līdz ar to pasūtītājs tādā veidā nepamatoti samazina pretendentu loku, kas var piedalīties un iesniegt piedāvājumu, un praktiski nodrošina pasūtījuma nodošanu viena pretendenta vai pretendentu grupas izpildei," skaidroja Bergholcs.

Jautāts, par kuriem "pāris uzņēmumiem" ir aizdomas, Bergholcs tos neatklāja, bet pēc aģentūras LETA rīcībā esošas neoficiālas informācijas tie varētu būt SIA "Lucidus" un tā grupas uzņēmumi, kā arī SIA "Vizulo" un tā grupas uzņēmumi.

Par iespējamiem pārkāpumiem "Baltijas elektro sabiedrība" ar vēstuli vērsusies arī pie Rīgas domes pagaidu vadības - Edvīna Balševica, Arta Lapiņa un Alekseja Remesova, kā arī pie Rīgas domes izpilddirektora Jura Radzeviča (GKR). Ja no publiskā iepirkuma netiks izņemta diskreditējošā norma, kompānija apsver iespēju vērsties arī Konkurences padomē.

"Baltijas elektro sabiedrība" vēstulē norāda uz bīstamu tendenci - tirgus tiek monopolizēts un citiem uzņēmumiem nemaz nav iespējas tikt pie apjomīgiem pašvaldību pasūtījumiem šajā jomā. Pašvaldību izsludinātajos iepirkumos par apgaismojuma sistēmas nomaiņu pārsvarā uzvar vieni un tie paši uzņēmumi vai to grupas uzņēmumi. Ļoti daudzos gadījumos šie uzņēmumi vai to grupas uzņēmumi ir apakšuzņēmēji citu uzņēmumu iegūtajos pasūtījumos, iegūstot tiesības slēgt iepirkuma līgumus par līdzīgiem darbiem un piegādēm uz vairākiem gadiem.

"Rīgas gaismas" direktors Jānis Drulle sacīja, ka pašvaldības aģentūras iepirkumu komisija ir norādījusi, ka "Baltijas elektro sabiedrības" pretenzijas ir nepamatotas, jo visas iepirkuma prasības atbilst normatīviem.

"Man patlaban nav informācijas par Iepirkumu uzraudzības birojā iesniegto sūdzību, tāpēc to nevaru komentēt. Skatīsimies, ko izlems birojs un tad rīkosimies atbilstoši lēmumam," sacīja Drulle.

Rīgas pašvaldības aģentūra "Rīgas gaisma" 2020.gada februārī izsludināja atklātu konkursu "Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā" un publicēja konkursa nolikumu, kas apstiprināts "Rīgas gaismas" iepirkumu komisijas 2020.gada 30.janvāra sēdē. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noteikts šī gada 17.marts.

Projektu plānots līdzfinansēt, izmantojot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām" atbalstu, projekta Nr. EKII-3/21 "Viedo tehnoloģiju ieviešana Rīgas pilsētas apgaismojuma sistēmā" īstenošanas ietvaros. Līguma paredzētu gaismas ķermeņu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, veco gaismekļu demontāžu, jauno gaismas ķermeņu, iekārtu un aprīkojuma uzstādīšanu, kas būtu jāveic līdz šā gada 31.decembrim.

"Baltijas elektro sabiedrība" reģistrēta 1994.gadā un tās vienīgais īpašnieks ir Vācijas uzņēmums "Fega & Schmitt Elektrogrosshandel". Uzņēmums 2018.gadā strādāja ar 10,126 miljonu eiro apgrozījumu un cieta 601 207 eiro zaudējumus.