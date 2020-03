Kādos gadījumos Tavus zaudējumus segs KASKO polise?

Ko var nodrošināt KASKO:

● Visu risku apdrošināšana – ļoti noderīgi, jo arī pats labākais autovadītājs nespēs izvairīties vai ietekmēt pēkšņu un negaidītu notikumu. Tas var būt ugunsgrēks, ceļu satiksmes negadījums, vandālisms, dabas katastrofa, zādzība, laupīšana, kuru nevar paredzēt.

● Piederumu apdrošināšana – tas palīdz parūpēties par automašīnas papildus aprīkojumu, piemēram, audio tehnika, riteņu diski, papildu lukturi, piekabe bez kravas, jumta bagāžnieks, velosipēdu vai slēju stiprinājums, bērna drošības gultiņa vai drošības sēdeklītis, noņemams GPS aprīkojums un numura plāksne. Kā papildaprīkojumu var apdrošināt arī papildu riepu komplektu vai riteņu diskus, kas tiek turēti aizslēgtā vietā.

● 24 stundu palīdzība uz ceļiem Eiropā – noderīgi, ja kaut kādu iemeslu dēļ Tu pēkšņi nevari iedarbināt transportlīdzekli, tiek caurdurta riepa, beidzas degviela, ja Tu aizmirsti atslēgas automašīnā, iekļūsti negadījumā vai transportlīdzeklis ir jānogādā remontdarbnīcā.

● Personisko mantu apdrošināšana – noder, jo pastāv iespēja, ka mantas kāda trešā persona var sabojāt vai tās nozagt. Apdrošināšanā parasti ietilpst arī lietas, kas ir bagāžniekā, velosipēdi uz stiprinājumiem un citas lietas. Tev ir jāskatās sīkāk konkrētā apdrošināšanas polisē, kāda ir maksimālā summa, ko ir iespējams saņemt no apdrošināšanas sniedzēja pēc tam, kad ir radušies zaudējumi.

● Apdrošināšana pret ceļojuma atcelšanu – ja nav iespējams turpināt braukt, piemēram, neparedzētas tehniskas kļūmes vai atslēgu nozagšanas vai nozaudēšanas dēļ. Izdevumi par atgriešanos mājās vai izmitināšanu var būt lieli, tāpēc ir vērts nodrošināties pret šāda veida situācijām;

● Pārvietošana uz un no remontdarbnīcas – Tev nebūs jāuztraucas par izmaksām, kas var rasties, ja ir nepieciešams automašīnu nogādāt remontdarbnīcā, vai arī to saņemt no turienes. Ne vienmēr remontdarbnīcas atrodas tuvu, līdz ar to rodas papildus ceļa izdevumi.

● Rezerves automašīna – tā tiks nodrošināta gadījumā, ja vairs nevarēsi izmantot automašīnu. Šāda apdrošināšana segs nomas izmaksas vai citus transporta izdevumus.

● Transportlīdzekļa atslēgu apdrošināšana – atslēgu vai tālvadības pults nozaudēšana vai zādzība var tikt atlīdzināta.

● Pret trešo personu darbībām – ja bojājumus automašīnai rada trešā persona, tad apdrošināšana to segs. Tas ir noderīgi gadījumos, ja bojājumi tiek nodarīti Tev nezinot, piemēram, stāvvietā.

Papildriski

Pamatriski var nesegt gadījumus, kas ir pārāk specifiski, bet var būt Tev svarīgi. Papildriski var būt:

● Jaunvērtības apdrošināšana – automašīna būs apdrošināta par tādu summu, kāda ir pirkuma dokumentos. Šī apdrošināšana noder arī, ja automašīna tiek nozagta vai tiek neatgriezeniski sabojāta.

● Specializēto darbu apdrošināšana – var palīdzēt izvairīties no materiālajiem zaudējumiem, kas rodas veicot tādus darbus kā izkraušana un iekraušana no automašīnas.

● Aerogrāfija – atlīdzina zaudējumus, kas var rasties automašīnas aerogrāfiskajam zīmējumam, aizsargplēvju un krāsaino plēvju bojājumu gadījumā.

● Apkopes risks – sedz zaudējumus par bojājumiem mazgājot, remontējot vai kā citādi apkopjot automašīnu.

Katra apdrošināšanas sabiedrība piedāvā savu sarakstu ar to, kādos gadījumos tiks segti zaudējumi, līdz ar to ir vērts sīkāk iepazīties ar katru piedāvājumu. Lai ietaupītu laiku, Polisubanka.lv sniedz iespēju ērti apskatīt OCTA apdrošināšanas polišu piedāvājumus. Kā arī sīkāk var apskatīt, kā pieteikties KASKO apdrošināšanai, un no kādām apdrošināšanas sabiedrībām izvēlēties izdevīgāko polisi.

Reklāmraksts