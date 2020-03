Noskaidrots aizvadītā gada labākais un populārākais darba devējs

"Swedbank" labākā darba devēja titulu iegūst otro gadu pēc kārtas.

Savukārt tituls "Gada izaugsme 2019" piešķirts mobilo sakaru operatoram "Bite Latvija", bet par valsts pārvaldē iekārojamāko darbavietu otro gadu pēc kārtas netika pasniegts, jo neviens no valsts pārvaldes uzņēmumiem neiekļuva starp 50 visaugstāk novērtētākajiem un populārākajiem darba devējiem.

Nosakot pieprasītākās darba vietas biznesa sektoros, kur balsošanai tika piedāvāti pēc noteiktiem kritērijiem atlasīti uzņēmumi, titulu "Top darba devējs 2019" finanšu sektorā astoto gadu pēc kārtas ieguva "Swedbank", transporta un loģistikas sektorā titulu saglabā Latvijas lidsabiedrība "Air Baltic Corporation", savukārt labākā darba devēja titulu tirdzniecības sektorā joprojām ir degvielas tirgotājs "Circle K Latvia"

Populārākā darba devēja titulu aizvadītajā gadā informācijas tehnoloģijas (IT) un telekomunikācijas sektorā saņēma mobilo sakaru operators "Latvijas mobilais telefons". Elektroenerģijas uzņēmums AS "Latvenergo" septīto gadu pēc kārtas ieguva līdera pozīciju ražošanas sektorā. Savukārt titulu "Top darba devējs 2019" sabiedriskās ēdināšanas sektorā saglabā AS "Lido".

Populārākie darba devēji Kurzemē bija SIA ""Ventspils nafta" termināls", Vidzemē - alus ražotājs AS "Cēsu alus", bet Latgales populārākais un iekārotākais darba devējs - maizes ražotājs AS "Latvijas maiznieks". Savukārt Zemgalē par labāko darba devēju kļuva degvielas tirgotājs AS "Virši-A".

"CV-Online Latvia" pārstāvji norādīja, ka ceturto gadu "Top darba devējs" apbalvošanas ceremonija noritēja pie iepriekšējā gada viena no Latvijā augstāk novērtētākā darba devēja. Šajā gadā viesus un labāko darbavietu pārstāvjus uzņēma "Swedbank".

Ceturtdien svinīgā ceremonijā tika sveikti un apbalvoti aptaujas "Top darba devējs 2019" uzvarētāji - aizvadītā gada Latvijā populārākās un iekārojamākās darbavietas, kurās darba ņēmēji visvairāk vēlētos strādāt.

Aptauju devīto gadu pēc kārtas veica vadošais interneta personāla atlases uzņēmums "CV-Online Latvia". Aptaujā "Top darba devējs 2019" no pērnā gada 2.decembra līdz 26.janvārim piedalījās 11 369 respondentu no visas Latvijas.