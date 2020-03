"Rimi" Baltijas valstīs ievieš no plastmasas pudelēm pārstrādātus iepirkumu maisiņus

Viņa atklāja, ka jaunajā klāstā ir inovatīvi tekstila iepirkumu maisiņi, kas pilnībā izgatavoti no pārstrādātām plastmasas pudelēm, divu izmēru jauna dizaina papīra maisiņi, kā arī plastmasas maisiņi ar paaugstinātu pārstrādātā materiāla saturu.

Ikala skaidroja, ka iepirkumu maisiņu sortimenta maiņa mudinās pircējus izvēlēties ilgtspējīgākus risinājumus, kā arī ikdienā samazināt plastmasas izmantošanu. Jaunums veikalos ir jaunie tekstila iepirkumu maisiņi, kas pilnībā izgatavoti no pārstrādātām plastmasas pudelēm. Pārstrādājot plastmasas pudeles un ražojot no tām inovatīvus atkārtoti lietojamus maisiņus, "Rimi" ilgtspējīgi izmanto to, kas citādi tiktu izmests atkritumos.

Viņa piebilda, ka "Rimi" piedāvā arī jaunus plastmasas maisiņus, kas ražoti no 50% (iepriekš 33%) pārstrādātas plastmasas, un papīra maisiņus, kas ražoti no 50% pārstrādāta papīra (iepriekš 0%).

"Atbildība pret apkārtējo vidi ir viena no "Rimi" izaugsmes stratēģijas prioritātēm, vienas no tās mērķiem ir ilgtermiņā samazināt plastmasas izmantošanu un veicināt ilgtspējīgas izvēles. Mēs apzināmies, ka no plastmasas nevar atteikties vienas dienas laikā, bet došanās uz veikalu ar atkārtoti lietojamu papīra vai plastmasas, vai auduma maisiņu ir viens no veidiem, kā mazināt ietekmi uz klimata izmaiņām. Katra diena kļūst mazliet labāka, ja ikdienā izmantosim kaut par vienu plastmasas maisiņu mazāk. Tāpēc mūsu plastmasas samazināšanas stratēģija ir vērsta uz klientu paradumu maiņu, piedāvājot videi draudzīgas alternatīvas," atzīmēja Ikala.

Pēc viņas teiktā, plastmasas iepirkumu maisiņu aizstāšana ar alternatīviem risinājumiem ir tikai viens no "Rimi" plastmasas samazināšanas stratēģijas soļiem. Līdz 2020.gada beigām "Rimi" veikalos ar alternatīviem risinājumiem tiks aizstāti plastmasas galda piederumi, salmiņi un pārtikas līdzņemšanas kārbas, kā arī tiks pārdoti tikai tādi vienreizlietojamie izstrādājumi (salmiņi, krūzes, šķīvji, galda piederumi un vates kociņi), kas nav izgatavoti no plastmasas.

Tāpat tiks pārskatīta un samazināta plastmasas izmantošana augļu un dārzeņu iepakojumam. Līdz 2022.gadam visiem "Rimi" privātās preču zīmes produktiem tiks nodrošināts pārstrādājamas plastmasas iepakojums, savukārt līdz 2030.gadam privātās preču zīmes produktu iepakojums tiks ražots no pārstrādātiem vai atjaunojamiem materiāliem, viņa atklāja.

Ikala atzīmēja, ka "Rimi" pievērš uzmanību ne vien iepakojumiem, bet arī citiem plastmasas izstrādājumiem, kas pieejami veikalos - pārtikas plēve ir nomainīta pret PVC nesaturošu plēvi, veikala vidē ieviesti PVC nesaturoši cenu rāmji un reklāmkarogi un samazināts palešu plēves biezums. Arī turpmāk šīs aktivitātes papildinās vairākas citas iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt dabas piesārņojumu, ieviest ilgtspējīgākus risinājumus un mudināt pircējus veikt dabai draudzīgākas izvēles.

LETA jau ziņoja, ka "Rimi Latvia" 2018.gadā strādāja ar 893,692 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 10,9% un bija 45,305 miljoni eiro.

Kompānija "Rimi Latvia" reģistrēta 1992.gada janvārī, un tās pamatkapitāls ir pieci miljoni eiro. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir Zviedrijā reģistrētais uzņēmums "Rimi Baltic".