Elektroauto uzlāde. (Foto: PA Wire/PA Images)

Cik izdevīgs un ekoloģisks ir elektroauto

Elektrotransports nav jauna tēma, taču tā kļūst aizvien aktuālāka. Daudziem tas kļuvis par ikdienas pārvietošanās līdzekli, un elektroauto vairs nevar uzskatīt tikai par luksusa preci. Salīdzinot ar kaimiņvalstīm, Latvijā šī nozare attīstās salīdzinoši lēnāk, kā arī valsts nesniedz atbalstu elektroauto iegādei. Toties to lietošana ļauj izbaudīt ievērojamas priekšrocības un arī atteikties no atsevišķām izmaksu pozīcijām savā ikdienā. Energouzņēmuma Enefit valdes loceklis Krists Mertens norāda - uzlabojoties elektroauto pieejamībai un cenai, ir sasniegt brīdis, kad arvien vairāk cilvēku nopietni apsver to iegādi.