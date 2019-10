ASV centrālā banka samazināja procentlikmes trešo reizi pēc kārtas. FRS vadītājs Džeroms Pauels sacīja, ka tirdzniecības kari un breksita neskaidrība ir smagi ietekmējuši biznesa investīcijas, tomēr ASV ekonomika palikusi "elastīga".

"Mēs spērām šo soli, lai palīdzētu saglabāt ASV ekonomiku stipru globālo notikumu priekšā un sniegtu kādu apdrošināšanu pret notiekošiem riskiem," teica Pauels.

FRS Atvērtā tirgus komiteja pēc kārtējās divu dienu sanāksmes trešdien paziņoja, ka pazemina bāzes procentlimes mērķrādītāju par 0,25 procentpunktiem līdz 1,5% - 1,75%.

Akciju cenas Volstrītā pirms šī paziņojuma maz mainījās, bet pēc tā pieauga. Indekss "Standard & Poor's 500" pieauga par 0,3% līdz 3046,77 punktiem, sasniedzot otro rekordu trīs dienu laikā.

Investori "dabūja lielā mērā to, ko gaidīja, un līdz ar to atviegloti uzelpo", sacīja "National Securities" galvenais tirgus stratēģis.

Eiropas biržās akcijas mainījās dažādos virzienos, bet Āzijas biržās kritās.

ASV dolāra vērtība kritās pret eiro un britu mārciņu.

Londonas biržas indekss FTSE 100 trešdien pieauga par 0,3% līdz 7330,78 punktiem, Frankfurtes biržas indekss DAX 30 saruka par 0,2% līdz 12 910,23 punktiem, bet Parīzes biržas indekss CAC 40 palielinājās par 0,5% līdz 5765,87 punktiem.

ASV biržu indekss "Dow Jones Industrial Average" trešdien pieauga par 0,4% līdz 27 186,69 punktiem, indekss "Standard & Poor's 500" kāpa par 0,3% līdz 3046,77 punktiem, bet indekss "Nasdaq Composite" palielinājās par 0,3% līdz 8303,98 punktiem.

Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā WTI markas jēlnaftas cena trešdien kritās par 0,9% līdz 55,06 dolāriem par barelu. "Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā saruka par 1,6% līdz 60,61 dolāram par barelu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1112 līdz 1,1149 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2862 līdz 1,2899 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 108,89 līdz 108,85 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,40 līdz 86,42 pensiem par eiro.