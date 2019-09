No nākamā gada valsts ar uzņēmējiem sazināsies elektroniski

Viņa norādīja, ka korespondences saņemšana vairs nebūs atkarīga no uzņēmuma fiziskās atrašanās vietas. Oficiālā korespondence tiek sūtīta uz uzņēmuma juridisko adresi, bet nereti tā mēdz atšķirties no faktiskās adreses, viņa sacīja.

"Piemēram, - uzņēmums reģistrēts adresē ārpus Rīgas, bet birojs atrodas Rīgā, vai uzņēmēja darbība pēc būtības ir mobila bez patstāvīgas atrašanās fiziskā birojā. Līdz ar to oficiālie sūtījumi var krāties pastkastītē, atbildes vai informācijas sniegšanas termiņš būs pagājis, bet vēstule nebūs saņemta. Izveidojot e-adresi, piekļūt oficiālajai saziņai varēs jebkurā laikā un vietā, ja vien ir piekļuve internetam," skaidroja Krieviņa.

Viņa atzīmēja, ka saziņa, izmantojot e-adresi, būs mazāk satraukuma par ierakstītām vēstulēm. Patlaban, ja uzņēmums saņem paziņojumu par ierakstītu vēstuli, pilnvarotajai personai jādodas uz pastu, lai sūtījumu saņemtu. Savukārt, ja persona, kurai ir tiesības saņemt uzņēmumam adresēto vēstuli, kādu iemeslu dēļ līdz pastam nevar nokļūt, vēstule jo projām atradīsies pasta nodaļā, uzņēmējs pats nezinās, kas tajā rakstīts, atklāja Krieviņa.

"E-adrese šo problēmu atrisina vienkārši. Pirmkārt, pats uzņēmuma īpašnieks (paraksta tiesīgā persona) esot jebkurā vietā un laikā saņems paziņojumu uz e-adresi, bet, ja par korespondenci uzņēmumā atbild darbinieks, viņu iespējams pilnvarot lietot uzņēmuma e-adresi. Lielākiem uzņēmumiem e-adresi iespējams integrēt arī uzņēmuma lietvedības sistēmā," viņa stāstīja.

Pēc Krieviņas teiktā, sūtījumi, kuri tiek sūtīti e-adresē tiek šifrēti, jo tie var saturēt gan personas datus, gan komercnoslēpumu, gan arī sensitīvu informāciju. E-adresē ikviens sūtījums glabāsies piecus gadus un tos, atšķirībā no fiziskas pastkastītes, neapdraud ne citu cilvēku ļaunprātība, ne ugunsgrēks, ne vandāļi. Dokumentu atrašanās vienkopus ļauj izvairīties no to nozaudēšanas.

Tāpat ikvienam e-adreses īpašniekam tiek garantēts privātums, kas nozīmē - bez piešķirta pilnvarojuma neviena cita persona nevar piekļūt e-adresē esošajiem ziņojumiem, sacīja Krieviņa.

No šā gada 1.janvāra e-adresi sev var izveidot ikviens - gan privātpersona, gan juridiska persona. E-adreses sūtītāju lokā patlaban ir vairāk nekā 3000 valsts un pašvaldību iestādes un pašlaik izveidotas jau vairāk nekā 5000 privātpersonu e-adreses.

Pasākums ir finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma".