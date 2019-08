FOTO: Rīgas ielās uz salidojumu "Rīga Retro 2019" ieradušies senie spēkrati

Šogad pasākums tika veltīts Baltijas ceļa gadadienai un tajā piedalījās 123 dažāda laika un stila spēkrati no pavisam agrīniem 20.gadsimta 20.gadu paraugiem līdz 1980.gadu "youngtimer" klases spēkratiem.

Auto kolonna no Rīgas Motormuzeja devās pa Brīvības ielu līdz Kalpaka bulvārim, kur pretī Kongresu namam no plkst.12 līdz 13 interesenti varēja spēkratus apskatīt un aprunāties ar to īpašniekiem. Pēc tam salidojuma dalībnieki devās uz Rundāles pili, kur notika seno spēkratu Elegances konkurss.

Salidojums atainoja 100 gadu ilgu auto un moto būves vēsturi Latvijā un pasaulē, un tā dalībnieki tika iedalīti četrās grupās - motocikli, "oldtimer", padomju tehnika un "youngtimer".

Rīgas Motormuzeja ieskatā starp "Rīgas Retro" interesantākajiem dalībniekiem bija skatāms 1937.gadā ražotais motocikls "Harley-Davidson E61", kas ir viens no jaudīgākajiem ASV moto būves koncerna produktiem. Motocikls Latvijā iegādāts policijas departamenta vajadzībām. Pēcāk tas atrasts Tukumā, sliktā stāvoklī. Motociklu restaurēja Latvijas AAK vecbiedrs Juris Ramba.

Tāpat starp interesantākajiem dalībniekiem minēts 1924.gadā nelielā sērijā izlaistais "premium" klases automobilis "Fiat-519", kas ir vecākais "Rīga Retro 2019" dalībnieks un pērn atceļojis no Austrālijas. Šis modelis ir viens no lielākajiem luksus klases "Fiat" modeļiem, ar dažiem savdabīgiem tehniskajiem risinājumiem. "519" modelis 1920.gados bija redzams arī Latvijas valdības garāžās.

Dalībnieki no Igaunijas pasākumā demonstrēja 1930.gadu automobiļus, kas "Rīga Retro" būs redzami pirmo reizi. Viens no interesantākajiem automobiļiem ir 1938.gadā izgatavotais "Packard Twelve 1608 Convertible sedan". Automobilis ir izgatavots nelielā sērijā un ir viens no dārgākajiem "Packard" markas automobiļiem ar V12 cilindru motoru. Savulaik tas tika lietots augstākās sabiedrības reprezentablos izbraucienos.

Padomju laika automobiļi ir viena no visplašāk pārstāvētajām "Rīga Retro" spēkratu grupām, tostarp pasākumā bija aplūkojams AAK biedra restaurētais 1948.gada mazlitrāžas automobilis "Moskvič - 400/420" un padomju nomenklatūras darbinieku "dienesta limuzīns" - 1955.gada izlaiduma ZiM (GAZ-12).

"Youngtimer" klasi pārstāv spēkrati, kas ražoti no 1950.gadiem līdz 1980.gadu nogalei. Šajā grupā, piemēram, bija pasažieru autobusi "Ikarus-55 Lux" (1966.gada no Rīgas un 1972.gada no Igaunijas), kā arī 1973.gada izlaiduma franču automobilis "Citroen DS23 IE Pallas", kas aprīkots ar visām modelim paredzētajām ekstrām.