“Printful finanšu rādītāji, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieauguši par gandrīz 70 procentiem. Lai turpinātu šādu izaugsmi, plānojam izplesties aizvien jaunos tirgos, atverot birojus un ražotnes, kā arī nemitīgi strādājam pie jauniem produktiem un integrācijām. Lai to sasniegtu, mums vajadzīgs komandas papildinājums ar jauniem talantiem“ – pievienoties Printful aicina uzņēmuma līdzdibinātājs un izpilddirektors Dāvis Siksnāns, piebilstot, ka tehnoloģiju uzņēmumā strādā ne tikai programmētāji, bet gan plašs spektrs biznesa speciālistu.

Printful ir privāta kompānija, kuras īpašnieki ir Draugiem Group dibinātāji Lauris Liberts un Agris Tamanis. Printful Latvijas uzņēmums saņēmis vairākus apbalvojumus kā gada preču zīme, eksporta spējīgākais uzņēmums, uzvarējis start-up zīmolu topā un saņēmis apbalvojumu par iekļaujošu darba vidi. Šobrīd a/s “Printful Latvia” ir atvērtas 40 vakances IT, finanšu, dizaina, ražošanas un administrācijas pozīcijās.

Uzņemuma "Printful" produkcija. (Foto: LETA)

Printful Inc. ir ASV reģistrēts apdrukāšanas ārpakalpojumu uzņēmums, kas ietilpst Latvijas uzņēmumu grupā Draugiem Group. Savukārt a/s “Printful Latvia” ir Printful Inc. meitas uzņēmums ar centrālo biroju Rīgā, kas nodrošina Printful programmatūras izstrādi, mārketinga, klientu atbalsta, tirgus izpētes, finanšu pakalpojumus. Printful Inc. strādā Ziemeļamerikas tirgum ar struktūrvienībām ASV (Losandželosā, Kalifornijā un Šarlotā, Ziemeļkarolīnā) un Meksikā (Tihuanā). Eiropas pasūtījumus nodrošina meitas uzņēmums Latvijā a/s “Printful Latvia”. Lai straujāk attīstītos spāniski runājošās valstīs, šovasar atvērts Printful birojs Barselonā.

Printful centrālais birojs un Eiropas ražotne, nodarbinot vairāk nekā 250 cilvēku komandu, arī turpmāk atradīsies Latvijā. Gada laikā Printful Latvijas komandai pievienojušies vismaz 100 talantīgi speciālisti un skaits turpina strauji augt. Kopā Printful visā pasaulē šobrīd strādā vairāk nekā 600 cilvēku. Printful līdz šim nodrukājis vairāk nekā 11,5 miljonu produktu, savukārt klienti pārdevuši preces vairāk nekā 540 miljonu dolāru (478 miljoni eiro) vērtībā.

Printful apdrukā un ražo produktus e-komercijas veikalu pasūtījumiem, kā arī nodrošina to piegādi. Uzņēmums piedāvā integrāciju ar e-komercijas platformām, automatizējot produktu izveidi un pasūtījumu saņemšanu un izpildi, turklāt klientiem ir iespēja piegādes izmaksas noteikt tiešsaistē. Printful nodrošina integrāciju ar dažādām e-komercijas platformām un servisiem, piemēram, Shopify, eBay, Amazon, WooCommerce, Etsy, Weebly. Integrācija tiek veikta ar API pieprasījumu ķēdi.

Inc.com straujāk augošo ASV uzņēmumu saraksts šeit.