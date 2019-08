Veikalu tīklu mājas lapās publicētajos paziņojumos teikts: “Ņemot vērā patērētāju interesi un līdzdalību dzīvnieku labturības jautājumos, apņemamies līdz 2025. gadam pārtraukt sprostos turēto vistu olu tirgošanu. Apzināmies, ka process būs ilglaicīgs un pakāpenisks – jāveic darbs ar sociālajām izglītības programmām, kā arī jāvienojas ar sadarbības partneriem un piegādātājiem.”

Biedrības ”Dzīvnieku brīvība” valdes locekle Katrīna Krīgere atzinīgi novērtē uzņēmumu lēmumu: “Šis lēmums ir vēl viens apliecinājums, ka tādām cietsirdīgām lopkopības praksēm kā dējējvistu turēšana sprostos nav vietas mūsdienu sabiedrībā. Sabiedrība kļūst arvien zinošāka, pieprasījums strauji mainās un pat olu ražotāji atzīst, ka vistu turēšanai sprostos Eiropā tuvojas gals.”

Dējējvistu turēšana sprostos tiek saistīta ar zemu dzīvnieku labturības līmeni. Arvien vairāk uzņēmumu Latvijā iekļauj uzņēmuma sociālās atbildības politikā pasākumus, kas mazina to negatīvo ietekmi uz dzīvnieku labklājību un vidi. Šī tendence vērojama dažādos sektoros – no mazumtirdzniecības tīkliem un viesnīcām līdz restorāniem un pārtikas produktu ražotājiem. Par atteikšanos no sprostos dētu olu izmantošanas jau paziņojuši tādi uzņēmumi kā “Rimi”, “Maxima”, “Stockmann”, “Narvessen”, “Lido”, "Čili Pizza", “Fazer”, “Hotel Bellevue” un daudzi citi.

SIA “Baltstor” ir lielākā mazumtirgotāju kooperācija, kura strādā Latvijā no 2004. gada, apvienojot 95 juridiskas firmas ar vairāk nekā 400 mazumtirdzniecības vietām. Lielākie SIA “Baltstor” partneri ir Latvijā labi pazīstamie mazumtirdzniecības tīkli “Mego” un “Vesko”.

“Mego” ir viens no lielākajiem vietējā kapitāla mazumtirdzniecības tīkliem ar 89 veikaliem visā Latvijā: Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Jelgavā, Jūrmalā, Ventspilī, Rēzeknē, Ogrē, Valmierā, Jēkabpilī, Tukumā, Salaspilī, Cēsīs, Ludzā, Siguldā, Talsos un Bauskā un citās pilsētās. “Mego” grupā ietilpst SIA “Lenoka”, kas pārvalda “Mego” veikalu tīkla lielāko daļu. Savukārt “Vesko” apvieno šobrīd vairāk nekā 90 juridisku firmu ar vairāk nekā 350 mazumtirdzniecības vietām visā Latvijā – gan pilsētās, gan ciematos, gan novadu centros