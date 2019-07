"Virši-A" reģistrējis trīs komercķīlas ar 15,795 miljonu eiro nodrošinātā prasījuma maksimālo summu

Komercķīlas ņēmēji ir AS "Citadele banka". "Virši-A" reģistrējis trīs komercķīlas par 1,8 miljoniem eiro, 4,95 miljoniem eiro un 9,045 miljoniem eiro.

Ieķīlāti visi "Virši-A" piederošie ķermeniskie pamatlīdzekļi kā lietu kopība uz ieķīlāšanas brīdi, kā arī lietu kopības nākamās sastāvdaļas, kas atrodas degvielas uzpildes stacijās 21 nekustamajā īpašumā.

No komercķīlā reģistrētajiem īpašumiem divi atrodas Rīgā - Tvaika ielā 3 un Brīvības gatvē 250. Tāpat komercķīlā reģistrēti īpašumi Ķekavas novada Cerībās, Rumbulā, Granīta ielā 13A, Garkalnes novada Prauliņos, Pūrē, Daigones ielā 13A, Vecumnieku novada Melderos, Ādažos, Rīgas gatvē 45, Liepājā, Zemnieku ielā 24, Tukumā, Kurzemes ielā 55, Cēsīs, Raiņa ielā 32, Krimuldas pagasta degvielas uzpildes stacijā "Ragana", Bauskas novada degvielas uzpildes stacijā "Grenctāle", Gulbenes novada Svelberģē, Brīvības ielā 97B, Jēkabpilī, Jāņa Akuratera ielā 13, Ventspils novada Krastniekos, Jaunjelgavas novada Kalngalos, Ventspils novada degvielas uzpildes punktā "Avenes", Smiltenē, Stacijas ielā 2 un 2A, Valmierā, Patversmes ielā 12 un Ventspilī, Robežu ielā 1.

Komercķīlas reģistrētas 16.jūlijā.

Informācija "Firmas.lv" liecina, ka komercķīlas ņēmējam ir tiesības pārdot ieķīlāto mantu bez izsoles. Komercķīlas priekšmetu ir aizliegts atkārtoti ieķīlāt.

"Virši-A" izpilddirektors Jānis Vība aģentūrai LETA norādīja, ka "Virši-A" un tā saistītie uzņēmumi SIA "Viršu Nekustamie Īpašumi" un SIA "Renergy Latvia" 9. jūlijā ir parakstījuši līgumus par finansējuma piesaisti no "Citadele Banka". Finansējums tiks izmantots, lai refinansētu uzņēmumu esošās kredītsaistības no AS "Danske Bank", kā arī lai sniegtu atbalstu jaunu attīstības projektu realizācijai, jaunu degvielas uzpildes staciju celtniecībai.

Jau ziņots, ka "Virši-A" pērn strādāja ar 180,3 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 21,5% vairāk nekā gadu iepriekš. Uzņēmuma peļņa 2018.gadā bija 3,796 miljoni eiro, kas ir pieaugums par 22,1%. Kompānija "Virši-A" reģistrēta 1995.gadā, un tās pamatkapitāls ir 910 560 eiro. 2018.gada beigās "Virši-A" tīklā bija 56 degvielas uzpildes stacijas.