Sabiedriskajai apspriešanai iesniegtajos dokumentos pievienotajā foto redzams, ka šajā teritorijā atrodas liels gabals meža, kur aug kuplas priedes.

Var ķerties pie darba

Iedzīvotāju uztraukumam ir pamats, jo pirms dažiem gadiem Rīgas dome, neņemot vērā protestus, šim pašam uzņēmumam atļāva nocirst mežu Gaiļezera krastā, Gaiļezera ielas pusē, lai uzceltu sešas daudzdzīvokļu mājas. Pašvaldības pieņemtais detālplānojums atļauj izcirst kokus vēl lielākā teritorijā gar Gaiļezera krastu, gandrīz līdz Hipokrāta ielai. Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Tehnisko noteikumu un vides informācijas sektora vadītājs Raimonds Sļesarevs informē, ka priekšlikumu iesniegšanas termiņš beidzies 5. jūlijā.

Vides pārvalde nolēmusi, ka šai būvniecībai nav piemērojams ietekmes uz vidi novērtējums, jo kopumā paredzētā darbība neradīšot būtisku negatīvu ietekmi uz vidi. "Merks" varēs saņemt tehniskos noteikumus, lai sāktu projektēšanu.

Mežs nopirkts no privātpersonas

Kur īsti ir plānota būvniecība? Zemes gabals ar kadastra numuru 01001222003 ir 9,8 hektārus plaša teritorija, lielāko daļu no tās aizņem priežu mežs. Uz šīs zemes nav nekādu ēku. Pieteikumā norādītās adreses Biķernieku ielā 122, 124 un 128 vēl reāli neeksistē ne dabā, ne adrešu reģistrā. Šo zemes gabalu "Merks" ir nopircis no privātpersonas, viena no lielākajiem Rīgas zemes īpašniekiem.

Zemes gabals ar kadastra numuru 01001222022 ir vienu hektāru liela pļava blakus iepriekšminētajam. Tas robežojas ar Dreiliņupīti, Hipokrāta ielu un lielveikalu "Sky". Vecajā Biķernieku ielā 23 atrodas viensēta. Šim īpašumam ir cits kadastra numurs 01001222003006, un tas atrodas pavisam citā vietā, starp Biķernieku ielu un Veco Biķernieku ielu. Rodas jautājums – kam un kāpēc bija vajadzīga šāda maldināšana?

Būvēs pļavā

"Merks" Dzīvojamo māju attīstības nodaļas vadītājs Reinis Sproģis teic, ka adrese Vecajā Biķernieku ielā 23 ar šo projektu patiešām nav saistīta. Desmit sešstāvu dzīvojamās mājas plānots uzbūvēt pļavā aiz Šmerļupītes, meža malā, starp Hipokrāta ielu, "Sky" un sociālās aprūpes centru "Gaiļezers" (nevis aprūpes centru "Mežciems", kā rakstīts "Merks" pieteikumā un Valsts vides dienesta lēmumā).

Mežu neizcirtīs, sola uzņēmumā. Īpašumam būs cita adrese, Hipokrāta ielā 24, tā ir piešķirta, bet vēl nav ierakstīta zemesgrāmatā. "Merks" ir noslēdzis līgumu ar uzņēmumu "Labie Koki", lai izvērtētu, kuras no pļavā augošajām jaunajām priedītēm ir iespējams saglabāt un pārstādīt, veidojot apstādījumus pie jaunajām mājām. "Merkam" piederošais meža masīvs netiks izcirsts vai apbūvēts.