Latvijā biežāk nekā citās Baltijas valstīs cilvēki aizņemas brīžos, kad rodas neparedzēta vajadzība pēc papildu finanšu līdzekļiem, turklāt lielāka daļa šādu aizņēmuma ņēmēji ir jaunieši, liecina pētījums. Latvijā šādā brīdī aizdevumu ņēmuši 31% respondentu, kamēr Lietuvā un Igaunijā attiecīgi 17% un 16%.

Igaunijā patēriņa kredīta aizdevumu pēdējo divu gadu laikā izmantojuši 25% no respondentiem, kamēr Latvijā un Lietuvā attiecīgi - 33 un 34%.

"Visbiežāk cilvēki izmanto patēriņa kredīta aizdevumu brīžos, kad nepieciešami līdzekļi lielākiem pirkumiem - šis ir bijis aizdevuma iemesls 35% respondentiem Latvijā, savukārt Lietuvā un Igaunijā 43%. Pozitīva tendence, ka visretāk respondenti norādījuši, ka kredītu ņemtu izklaidei vai ikdienas tēriņiem (4-6%), kas pierāda, ka aizņemšanās kļūst arvien pārdomātāka un atbildīgāka, nevis mirkļa iegribu piepildīšanai," sacīja "Luminor" privātpersonu kreditēšanas eksperte Ingūna Krieva.

To, ka cilvēki patēriņa kredītu aizdevumus izvēlas pārdomāti, liecina arī dati, ka pirms kredīta piedāvājuma izvēles trešdaļa respondentu Latvijā salīdzina vairākus piedāvājumus, Lietuvā tam uzmanību pievērš vēl vairāk - piedāvājumus salīdzinājuši 37% respondentu, savukārt Igaunijā - 28%. Tieši jauniešiem vecumā no 18-29 gadiem Latvijā izvēli ietekmējusi arī kredīta saņemšanas ātrums, kas bijis noteicošais iemesls kredīta izvēlē 30% respondentu šajā vecuma grupā. Savukārt vecuma grupā no 40-49 gadiem biežāk lēmums par kredīta piedāvājuma izvēli balstās iepriekšējā pieredzē (33%).

Lielākā daļa no respondentiem Latvijā un Lietuvā, kas pēdējo divu gadu laikā nav ņēmuši patēriņa kredītu, kā vienu no biežākajiem iemesliem norādījuši, ka šāda izvēle bijusi apzināta, jo "parāds nav brālis" un nevēlas uzņemties kredītsaistības.

Savukārt Igaunijā divas trešdaļas no tiem, kas nav izmantojuši patēriņa kredīta aizdevumu, norāda, ka papildu līdzekļi vienkārši nav bijuši nepieciešami. Vērtējot iemeslus, kādēļ patēriņa kredīts varētu būt nepieciešams, lielākā daļa respondentu norāda, ka visticamāk to izmantotu īpašuma vai auto iegādei, kā arī mājokļa iekārtošanai.

Pētījums parādījis, ka lielākā daļa respondentu nevēlas uzņemties pārlieku lielu slogu ikmēneša tēriņiem. Patēriņa kredīta atmaksai aptuveni 17% respondentu velta vairāk par 20% no saviem ikmēneša ienākumiem. Latvijā 53% no tiem, kuriem šobrīd ir kāds patēriņa kredīts, tā atmaksai novirza mazāk nekā 20% no ikmēneša personīgajiem ienākumiem, Lietuvā tie ir 63%, savukārt Igaunijā - 66%.

"Luminor" pētījums par Baltijas iedzīvotāju paradumiem, saistībā ar patēriņa kredīta aizdevumu izmantošanu, veikts sadarbībā ar tirgus pētījumu aģentūru "Norstat". Pētījumā 2019.gada jūnijā reprezentatīvā izlasē kopumā tika aptaujāti 3026 respondenti (Latvijā - 1012; Lietuvā - 1009; Igaunijā - 1005).