Ķibelēs ar auto nav jāsteidz vainot "sliktu" degvielu

Tajā pašā laikā 70% šoferu šaubās par savu spēju noteikt degvielas kvalitāti, bet, ja rodas kāds misēklis ar spēkratu, bieži tiek vainota pēdējā uzpildes stacija. Parasti gan vaina meklējama pašu nezināšanā vai aizmāršībā.

Kad mainīts filtrs?

SIA "Norde" kvalitātes vadītājs Žerārs Valds teic, ka bieži vien problēmas ar auto rodas, ja īpašnieks to pavirši uzturējis kārtībā vai nav rūpējies vispār. Atgadījumu no dzīves ir daudz: “Piemēram, klients zvana, jo viņam ir problēmas ar dzinēju. Vienmēr pirmais jautājums, ko uzdodam, ir kad pēdējo reizi mainīti degvielas filtri. Nereti ir visādas atrunas, vai tas vispār ir jāmaina, vai tikko izgāja apskati CSDD, tur nekādu aizrādījumu nebija.” Nezināšana vai slinkums degvielas filtru maiņā bieži var izrādīties par problēmas cēloni. Šie filtri jāmaina atbilstoši grafikam, ko noteicis automobiļa ražotājs. Tie filtrē visus netīrumus un ūdeni, kas iziet cauri tvertnei, tāpēc agri vai vēlu kļūs netīri un būs jāmaina.

Tāpat Valds dzirdējis sūdzības, ka tvertne ir aizsalusi. Ja kas tāds notiek, esot skaidrs, ka šoferis par spēkratu ilgi nav rūpējies. Valds smej, ka šādos gadījumos būs jāgaida pavasaris: “Vai dzīt kaut kur siltumā un kausēt. Bet tās jau ir sekas ilgstošai nepareizai degvielas lietošanai, un šādos gadījumos tiek vainota pēdējā DUS, kur tika uzpildīta degviela. Ne vienmēr tas tā ir. Servisos strādāju vairāk nekā 20 gadus, un es neatceros, ka būtu ielieta degviela, un bāka uzreiz aizsalst. Tas uzkrājas laika gaitā.” Tuvojoties ziemai, dīzeļdegvielas spēkratu īpašnieki nedrīkst aizmirst vasaras degvielu nomainīt pret ziemas. “Tas it kā ir pašsaprotami, bet tomēr ir cilvēki, kas palaiž garām momentu, kad to vajag izdarīt,” komentē Valds.

Nepareizs braukšanas stils

Runājot par dīzeļauto, izplatīta problēma ir nepareiza dzinēja ekspluatācija, kas rada problēmas ar DPF jeb kvēpu filtriem.

Lai arī tie var iziet no ierindas nekvalitatīvas degvielas dēļ, biežāka problēma ir pašu vadītāju braukšanas stils. “Ļoti retos gadījumos pie vainas ir degviela. Dīzelim patīk noteikta darba temperatūra. Kā cilvēkam ir sava komforta temperatūra, tā ir arī jebkurai automašīnai. Ziemā ar dīzeli nevar aizbraukt puskilometru uz veikalu un pēc tam atpakaļ,” teic Valds.

Tādā gadījumā tiek darbināts vēl auksts dzinējs un caur DPF filtru tek pārāk trekns maisījums, kas to bojā: “Līdz ar to nenotiek reģenerācija, jo tā notiek, braucot pastāvīgā ātrumā, kur tiek sasniegta konkrēta temperatūra, ko nevar sasniegt, braucot tikai pilsētu.”

Ieteikumi šoferiem

“Pirmkārt, iesaku kārtīgi izlasīt rokasgrāmatas. Tās ar katru gadu kļūst biezākas, jo automašīnās ir aizvien vairāk funkciju un tās jau ir kļuvušas par gadžetiem uz riteņiem,” saka Valds.

Jāuzmanās arī neatstāt pavisam tukšu tvertni. Valds pēc pieredzes zina teikt, ka kondensāts veidosies arī tukšā tvertnē. Kondensāts gan nav lielākā ķibele, jo, auto darbojoties, viss tiks filtrēts: “Problēmas rodas tajā brīdī, kad bākas filtra termiņš tuvojas beigām. Jūs braucat ar pavisam tukšu bāku, kad deg lampiņa. Tiek uzsūkti papildu netīrumi, un filtrs aiziet ciet. Piemēram, no rīta braucat uz darbu, un viss ir labi, bet vakarā vairs nevarat pielaist mašīnu – bāka ir aizsalusi.” Jāatceras, ka visām detaļām ir savs mūžs, tās jāmaina saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Ļoti nepatīkams misēklis ir nepareizās degvielas ieliešana. Valds: “Ļoti bieži gadās, ka dīzeļauto ieliets benzīns. Grūti pateikt, kāpēc. Otrādi ir grūti izdarīt, bet ir bijuši klienti, kas arī to pamanās. Bet, ja cilvēkam ir pacietība, tad acīmredzot arī to var dabūt gatavu. Ja dīzelī ieliets benzīns, netiek eļļots sūknis, un tas viss var beigties ļoti dārgi. Vislabāk ir uzreiz saukt mehāniķus, pat nedarbināt mašīnu.”

Kondensāta draudi

Lielākā daļa jeb 70% autobraucēju Latvijā apzinās, ka ūdens kondensāts atstāj negatīvu iespaidu uz dzinēju. Tikai astoņi procenti to noliedz, un pārējiem viedokļa nav. Interesanti, ka visbiežāk par šo jautājumu viedokļa nav sievietēm un cilvēkiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Par kondensāta negatīvo ietekmi vairāk zina vīrieši un tie, kas sasnieguši 50 gadu vecumu.

Pat nelielā daudzumā ūdens kondensāts var radīt nopietnas sekas. Tas pasliktina degvielas spēju eļļot dzinēju, veicina dzinēja detaļu un tvertnes rūsēšanu, rada labvēlīgus apstākļus mikrobioloģiskā piesārņojuma izveidei tvertnē. Šoferiem ar dīzeļauto jāuzmanās, jo ūdens kondensāts ziemā var bloķēt filtrus.

Kontrabandas risks

Legāli degvielu var iegādāties tikai un vienīgi degvielas uzpildes stacijās, jebkas ārpus tām uzskatāms par kontrabandu. "Kantar TNS" aptaujā 34% atzinuši, ka viņu paziņu lokā ir kāds, kurš degvielu pērk ārpusē. Latgalē šis rādītājs pārsniedz pusi no visiem aptaujātajiem. “Nezināmas izcelsmes, nekontrolēta degviela var nodarīt būtiskus bojājumus dzinējam. Nav zināms tās sastāvs, neatbilstošas pārvadāšanas un uzglabāšanas procesā var tikt paaugstināta ūdens un cita piesārņojuma klātbūtne, un pietiek tikai reizi iepildīt šādu degvielu, lai tas radītu būtiskus izdevumus par dzinēja remontu,” brīdina Valds.