Tramps pārsteidz ar dīvainu sejas izteiksmi, saņemot dāvanu no Merca. FOTO
Foto: AP/Scanpix
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē

Tramps pārsteidz ar dīvainu sejas izteiksmi, saņemot dāvanu no Merca. FOTO

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs uzdāvināja ASV prezidentam Donaldam Trampam futbola kreklu ar viņa vārdu un numuru 47.

Tramps pārsteidz ar dīvainu sejas izteiksmi, saņem...

Savā soctīkla "X" kontā kanclers Mercs publicēja dāvināšanas brīdi, rakstot: "Galu galā mēs esam vienā komandā."

Īpatnēja bija Trampa sejas izteiksme brīdī, kad viņš saņēma dāvanu. Vai viņš bija priecīgs, "atplauka kā puķīte" vai tomēr grimase liecina par vilšanos? Kas to lai zina.

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