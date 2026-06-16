Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs un ASV prezidents Donalds Tramps.
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Šodien 16:27
Tramps pārsteidz ar dīvainu sejas izteiksmi, saņemot dāvanu no Merca. FOTO
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs uzdāvināja ASV prezidentam Donaldam Trampam futbola kreklu ar viņa vārdu un numuru 47.
Savā soctīkla "X" kontā kanclers Mercs publicēja dāvināšanas brīdi, rakstot: "Galu galā mēs esam vienā komandā."
Īpatnēja bija Trampa sejas izteiksme brīdī, kad viņš saņēma dāvanu. Vai viņš bija priecīgs, "atplauka kā puķīte" vai tomēr grimase liecina par vilšanos? Kas to lai zina.
German Chancellor Friedrich Merz gave U.S. President a soccer jersey with his name and 47 on it. In a post on his 𝕏 account, Chancellor Merz posted the presentation, saying “After all, we're on the same team.” pic.twitter.com/wnAEdXAs5p— OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2026