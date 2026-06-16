ASV grasās Austrālijā izvietot savas jūras kājnieku kaujas ieroču rezerves
ASV armija plāno Austrālijas dienvidaustrumu piekrastē izvietot pastāvīgas, kaujas gatavībā esošas ieroču rezerves jūras kājnieku vienībām. Šīs rezerves atrastos ārpus lielākās daļas Ķīnas raķešu darbības rādiusa, liecina iepirkumu dokumenti un amatpersonu sniegtā informācija.
ASV pirmo reizi veidos ieroču rezerves saviem jūras kājnieku spēkiem Austrālijā, cenšoties izmantot kontinenta stratēģiski nozīmīgo atrašanās vietu Klusā okeāna dienvidos, lai stātos pretī Ķīnas straujajai militāro spēju paplašināšanai, norādīja analītiķi.
ASV Jūras kājnieku korpuss aukstā kara laikā sāka militāro krājumu izvietošanu visā pasaulē, izmantojot peldošos noliktavu kuģus un alas Norvēģijā, kur tiek glabāti ieroči, munīcija un transportlīdzekļi, kas nepieciešami tūkstošiem karavīru.
Paredzams, ka pirmā sauszemes krātuve Indijas un Klusā okeāna reģionā tiks atvērta šogad Filipīnās, netālu no potenciālajiem konflikta rajoniem Dienvidķīnas jūrā.
ASV Jūras spēku šomēnes publicētie dokumenti liecina par iepriekšēju plānošanu vēl lielākas Austrālijas krātuves izveidei, jo ir piešķirti 30 miljoni dolāru (26 miljoni eiro) noliktavu un biroju būvniecībai Viktorijas štatā Austrālijas dienvidaustrumos, lai nodrošinātu "kritisko apgādi".
Saskaņā ar iepirkuma konkursa dokumentiem, Austrālijas rezerves, kas, paredzams, sasniegs pilnu jaudu līdz 2028. gadam, tiks glabātas Melburnā, pirms tās pārvietos uz ASV noliktavām, kas nākamgad tiks uzceltas Austrālijas militārajā bāzē Bandianā, Viktorijas štata lauku apvidū.
Austrālija nepieļauj ārvalstu militāro bāzu izveidi savā teritorijā. Tas ir jutīgs jautājums valstī, kurai ir drošības alianse ar ASV un arvien dažādākas ASV bruņotās vienības rotācijas kārtībā uzturas Austrālijas aizsardzības bāzēs.
Pentagons ir lūdzis Kongresam nākamajā finanšu gadā piešķirt 500 miljonus dolāru aprīkojuma un degvielas priekšpozicionēšanai Indijas un Klusā okeāna reģionā nolūkā savaldīt Ķīnas militārās ambīcijas.