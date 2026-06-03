Grieķijā piedāvā veselu mēnesi bez maksas baudīt "paradīzes" salas krāšņumus; ir tikai viens nosacījums
Kaķu patversme piedāvā bezmaksas uzturēšanos Grieķijas salā apmaiņā pret dzīvnieku aprūpi.
Bezpajumtes un izglābti kaķi Grieķijā ir ierasta parādība, un daudzi no tiem tiek ievietoti patversmēs, lai par tiem pienācīgi rūpētos.
Viena no šādām patversmēm atrodas Grieķijas salā Sirā, un tā patiesībā piedāvā cilvēkiem iespēju palīdzēt rūpēties par ielas kaķiem apmaiņā pret bezmaksas uzturēšanos, brokastīm un komunālajiem pakalpojumiem.
Programmu vada "Syros Cats", patversme, kas darbojas kopš 1990. gadiem.
Kā vienmēr, ir arī nosacījumi; brīvprātīgajiem tiek prasīts palikt vismaz vienu mēnesi un strādāt apmēram piecas stundas dienā, piecas dienas nedēļā.
Organizācijā gan norāda, ka priekšroka tiks dota cilvēkiem ar veterinārā asistenta pieredzi vai zināšanām darbā ar savvaļas kaķiem, tomēr pieteikties aicināts ikviens dzīvnieku mīļotājs.
Ņemot vērā, ka piedāvāta tiek guļvieta, brokastis un vesels mēnesis bez maksas par uzturēšanos salā, kas līdzinās paradīzes stūrītim, tas ir īsts sapnis kaķu mīļotājiem.
A cat sanctuary is offering free accommodation on a Greek island— Earth (@earthcurated) May 20, 2026
Live and work on Syros, caring for rescued stray cats just minutes from the sea.
Your role: 8am–1pm, 5 days a week feeding, cleaning, and looking after the cats. pic.twitter.com/wMXmaQ7MmS
Sira ir sala, kas atrodas Egejas jūrā, pēc platības tā ir vienpadsmitā lielākā Kiklādu sala pēc Naksas, Andras, Paras, Tinas, Milas, Kejas, Amorgas, Ijas, Kitnas un Mikonas. Tās administratīvais centrs ir Ermupoles pilsēta, kas ir arī Dienvidegejas perifērijas galvaspilsēta.