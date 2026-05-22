Tramps maina plānus un negaidīti paziņo par 5000 ASV karavīru nosūtīšanu uz Poliju
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka nosūtīs vēl 5000 ASV karavīrus uz Poliju.
Tramps pamatoja savu lēmumu ar Polijas prezidenta Karola Navrocka "veiksmīgo ievēlēšanu", kuru viņš "ar lepnumu atbalstīja", un viņu labajām attiecībām.
"Es ar prieku paziņoju, ka ASV nosūtīs vēl 5000 karavīrus uz Poliju," Tramps paziņoja savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Tramps neminēja sīkākas detaļas, bet viņa izteikumi attiecas uz vairāku tūkstošu ASV karavīru dislocēšanu Polijā, par kuru vairākas dienas valdīja šaubas.
ASV amatpersonas pagājušonedēļ izteicās, ka 4000 ASV karavīru nosūtīšana uz Poliju ir atcelta, jo Trampa administrācija samazina militāro kontingentu Eiropā, lai sodītu NATO valstis par nepalīdzēšanu ASV karā pret Irānu.
ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss otrdien paziņoja, ka šī 4000 karavīru nosūtīšana ir atlikta, nevis atcelta, un piebilda, ka Tramps vēl nav pieņēmis galīgo lēmumu.
Tramps ir apņēmies sodīt abiedrotos, kuri nav atbalstījuši ASV vadīto karu pret Irānu un nav devuši ieguldījumu miera uzturēšanas spēkos Hormuza šaurumā. Pentagons maija sākumā paziņoja, ka ASV atvilks 5000 karavīrus no Vācijas.