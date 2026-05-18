VIDEO: ukraiņu specvienība ar saistītajām vienībām veikusi īpašu operāciju un padzinusi okupantus no Stepnohorskas
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) specvienība "Artan" kopā ar blakus esošajām vienībām ir padzinusi ienaidnieku no galvenajiem cietokšņiem Stepnohorskas pilsētā, Zaporižjas apgabalā.
"Stepnohorska tiek kontrolēta - HUR specvienības "Artan" karavīri turpina pilsētas attīrīšanu," teikts HUR paziņojumā.
HUR publicēja kadrus, kuros redzamas "Artan" karavīru kaujas darbības Stepnohorskā.
Operācijas laikā, kas notika ciešā koordinācijā ar saistītajām vienībām, militārās izlūkošanas specvienības karavīri veica virkni aktīvu uzbrukuma darbību, pazdzina Krievijas okupantus no pilsētas un stabilizēja tur situāciju, teikts paziņojumā.
"Cīņu rezultātā, kas tika veiktas sarežģītos pilsētas apstākļos, krievu okupantu spēki tika izsisti no nocietinātajām pozīcijām, un svarīgākās Stepnohorskas vietas nonāca Ukrainas Drošības un aizsardzības spēku kontrolē," teikts HUR paziņojumā.
"Uzbrukuma darbības tika veiktas koordinēti, izmantojot gaisa izlūkošanu un mērķtiecīgu uguni. Katrā mājā tika pārbaudīts, vai tajā nav "pārsteigumu" un okupantu dzīvā spēka atlieku," pauda "Artan" komandieris Viktors Torkotjuks.
"Mēs neizslēdzam, ka ienaidnieks turpinās mēģinājumus atkal iekļūt pilsētā, tomēr esam tam gatavi," uzsvēra Torkotjuks.
Stepnohorska ir izšķiroša Zaporižjas sektora aizsardzībai. Pilsētas kontrole apgrūtina krieviem turpmāku spiediena izdarīšanu uz Ukrainas pozīcijām un samazina risku virzīties uz Zaporižjas pusi.