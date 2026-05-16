Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs pošas uz Lietuvu
Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs un karaliene Silvija pirmdien apmeklēs Lietuvu, paziņojusi Lietuvas prezidenta kanceleja.
Vizītes gaitā plānota Zviedrijas karaļa un Lietuvas prezidenta Gitana Nausēdas divpusējā tikšanās.
Pēc tam Zviedrijas karaļpāris un Lietuvas prezidents ar dzīvesbiedri Diānu Nausēdieni viesosies Ukraiņu centrā Viļņā.
Vēlāk Lietuvas prezidents ar Zviedrijas karali apmeklēs Lietuvas robežsardzes vienību Viļņas rajona Mickūnos, savukārt karaliene Silvija un Diāna Nausēdiene atklās jaunu aprūpes namu Viļņā.
Karaliskie pārstāvji, citas prominences un tauta sveic Zviedrijas karali 80. dzimšanas dienā; 30.04.2026.
Zviedrija 30. aprīlī svinēja karaļa Kārļa XVI Gustava 80. dzimšanas dienu. 52 gadus tronī sēdošais jubilārs ir ilgākais monarhs Zviedrijas ...
30. aprīlī Kārlis XVI Gustavs nosvinēja 80. dzimšanas dienu. Viņš ir ilgākais monarhs Zviedrijas vēsturē un otrais ilgākais šobrīd valdošais cilvēks pasaulē, tronī kāpjot tālajā 1973. gadā. Pašreizējais rekordists ir Brunejas sultāns Hasanals Bolkiahs, kurš valda kopš 1967. gada 5. oktobra.