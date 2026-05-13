Slovākija drošības apsvērumu dēļ uz īsu brīdi slēdz Ukrainas robežu.
Pasaulē
Šodien 20:16
Krievijas uzbrukumi pie NATO robežas liek Slovākijai īslaicīgi slēgt robežpunktus
Slovākija trešdien drošības apsvērumu dēļ uz īsu brīdi slēdza savu robežu ar Ukrainu pēc tam, kad Krievijas spēki veica triecienus robežai tuvu esošajai Užhorodas pilsētai, paziņoja varas iestādes.
Robežpolicija paziņoja, ka robežposteņi bija slēgti aptuveni divas stundas, pirms tos atkal atvēra.
Ukrainas pilsēta Užhoroda cietusi no lielākā Krievijas gaisa trieciena kopš kara sākuma, un ziņots par bezpilota lidaparātiem un sprādzieniem.
"Mēs turpinām ļoti rūpīgi uzraudzīt situāciju," piebilda Slovākijas policija.
Kā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Krievija trešdien uz Ukrainu raidījusi vismaz 800 bezpilota lidaparātus, nogalinot vismaz sešus cilvēkus.
Ungārijas ārlietu ministre Anita Orbāna stingri nosodīja Krievijas uzbrukumus, kas skāruši Ungārijas robežas tuvumā esošās teritorijas, kur dzīvo ungāru valodā runājošā minoritāte.