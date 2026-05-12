Izraēla īpašā tribunālā tiesās 2023. gada 7. oktobrī palestīniešu teroristu rīkoto slaktiņu dalībniekus
Izraēla apstiprinājusi īpaša kara tribunāla izveidi, lai sauktu pie atbildības personas, kas iesaistītas 2023. gada 7. oktobra uzbrukumā, ko veica palestīniešu teroristiskais grupējums "Hamas" un citas palestīniešu kaujinieku bandas.
Likums tika pieņemts pirmdien vēlu vakarā. Trešajā un pēdējā lasījumā to atbalstīja 93 no 120 Izraēlas parlamenta deputātiem.
Tribunāls atradīsies Jeruzalemē, tiesa, pagaidām nav skaidrs, kad tas sāks darbu.
Izraēlas varasiestādes apgalvo, ka uzbrukumā pierobežas apdzīvotajām vietām piedalījās vairāk nekā 3000 kaujinieku, norādot, ka arī daži palestīniešu civiliedzīvotāji bija iesaistīti vardarbības un laupīšanas aktos.
Uzbrucēji Izraēlā noslepkavoja apmēram 1200 cilvēku un sagrāba vairāk nekā 250 ķīlnieku, kas tika aizvesti uz Gazas joslu.
Šis uzbrukums izraisīja Izraēlas karu pret "Hamas", kas kontrolēja Gazas joslu. Kā apgalvo teroristu propagandas dienesti, Gazas joslā kopš tā laika esot nogalināti vairāk nekā 72 700 palestīniešu. Šie skaitļi, domājams, ir stipri pārspīlēti, ņemot vērā to dezinformāciju, ko pastāvīgi izplatījis "Hamas". Turklāt liela daļa no nogalinātajiem ir islāmistu grupējumu kaujinieki.
Saskaņā ar Izraēlas izlūkdienestu datiem apmēram 1600 no 7. oktobra uzbrucējiem tika likvidēti, bet pārējie spēja atgriezties Gazas joslā.
Izraēlas medijs "Ynet" vēsta, ka, pēc visa spriežot, apsūdzēti tiks vairāk nekā 400 par dalību uzbrukumā turētu cilvēku, kas tika aizturēti uzbrukuma laikā vai pēc tam.