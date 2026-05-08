Zelenskis: Trampa pārstāvji pavasara beigās vai vasaras sākumā ieradīsies Kijivā
ASV prezidenta Donalda Trampa pārstāvji pavasara beigās vai vasaras sākumā ieradīsies Kijivā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Prezidents ar šādu paziņojumu nāca klajā pēc tam, kad bija uzklausījis Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretāru Rustemu Umerovu, kurš šonedēļ Maiami tikās ar Trampa pārstāvjiem.
"Mēs ceram, ka šoreiz izdosies realizēt iecerēto un pastiprināt diplomātiju," platformā "Telegram" paziņoja Zelenskis. Viņš atklāja, ka sarunās ASV šonedēļ tika apspriesta karagūstekņu apmaiņa un citi humānie jautājumi un drošības pasākumi.
Zelenskis uzsvēra, ka svarīgi ir virzīties uz mieru, stiprināt Ukrainu un divpusējās attiecības ar ASV.
Trīspusējās sarunas starp Ukrainu, Krieviju un ASV ir apturētas kopš kara sākuma Irānā. Ceturtdien Krievijas diktatora Vladimira Putina palīgs Jurijs Ušakovs paziņoja, ka Kremlis neredz jēgu turpināt sarunas, jo, lai panāktu turpmāku progresu, Kijivai ir jāizved savi karavīri no Donbasa.