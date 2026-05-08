Šodien 15:44
Vācijā bankā laupītāji sagrābuši ķīlniekus, policija aplenkusi ēku
Vācijā laupītāji bankā Zincigā sagrābuši par ķīlniekiem vairākus cilvēkus, paziņojusi policija, kas aplenkusi bankas ēku.
Policija uzskata, ka bankā atrodas vairāki laupītāji un vairāki ķīlnieki.
Pagaidām nav zināms, ar kādiem ieročiem ir bruņojušies laupītāji.
Laikraksts "Bild" ziņoja, ka ķīlnieku krīze sākās ap plkst. 9 (plkst. 10 pēc Latvijas laika), kad laupītāji pārtvēra inkasācijas auto šoferi un draudēja viņam pie bankas ieejas. Domājams, ka laupītāji un vismaz viens ķīlnieks atrodas bankas seifā, ziņoja laikraksts, savus avotus neatklājot.
Plašāku informāciju par notiekošo policija pašlaik neatklāj.