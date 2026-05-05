Zelenskis ieradies Bahreinā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdienas vakarā ieradies Bahreinā, vēsta ziņu aģentūra AFP, atsaucoties uz avotu Ukrainas delegācijā.

"Vizītes mērķis ir sadarbība drošības jomā," sacīja AFP sarunbiedrs.

Zelenskis pirmdien apmeklēja Eiropas Politiskās kopienas samitu Armēnijā. Par viņa braucienu uz Bahreinu oficiāli netika ziņots.

Pēdējās nedēļās Zelenskis vairākkārt ir apmeklējis Persijas līča arābu valstis, kuras, būdamas pakļautas Irānas triecieniem, izrāda interesi par Ukrainas pieredzi dronu un raķešu uzbrukumu atvairīšanā.

