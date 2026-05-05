Sprādzienā Ķīnas pirotehnikas rūpnīcā 21 bojāgajušais.
Pasaulē
Šodien 07:15
Sprādzienā Ķīnas pirotehnikas rūpnīcā 21 bojāgajušais
Lielā sprādzienā pirotehnikas rūpnīcā Ķīnas dienvidaustrumos gājis bojā 21 cilvēks, bet vēl 61 cilvēks ievainots, otrdien vēsta Ķīnas mediji.
Sprādziens notika pirmdienas pēcpusdienā rūpnīcā Hunaņas provinces Liujanā.
Televīzijā pārraidītajos kadros redzamas sagrautas ēkas.
Pēc sprādziena izcēlies ugunsgrēks, un tādēļ trīs kilometrus ap rūpnīcu veikta cilvēku evakuācija.
Netiek ziņots par eksplozijas cēloņiem.
Policija aizturējusi uzņēmuma vadību.
Liujanā atrodas daudzas pirotehnikas rūpnīcas, kas saražo aptuveni 60% Ķīnā pārdotās pirotehnikas un 70% Ķīnas eksportētās pirotehnikas.