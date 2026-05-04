Leipcigas centrā cilvēku pūlī ietriekusies automašīna. FOTO, VIDEO
Vācijas pilsētā Leipcigā gājēju zonā ietriekusies automašīna, notriecot vairākus cilvēkus. Saskaņā ar policijas sniegto informāciju, vismaz viens cilvēks triecienā ir gājis bojā, bet vairāki guvuši ievainojumus.
Sākotnēji pilsētas mērs Burkhards Jungs un ugunsdzēsēji ziņoja par diviem bojāgājušajiem, tomēr vēlāk policija apstiprināja vienu nāves gadījumu. Situācija notikuma vietā tika raksturota kā haotiska.
Varasiestādes norādīja, ka aizdomās turētais autovadītājs ir aizturēts un vairs nerada draudus sabiedrībai. Notikušā motīvs pagaidām nav zināms.
Leipcigas ugunsdzēsības dienesta vadītājs Aksels Šūhs informēja, ka divi cilvēki guvuši smagus ievainojumus, bet kopumā notikumā ievainojumus guvuši aptuveni 20 cietušie. Precīzāka informācija par viņu veselības stāvokli vēl netika sniegta. Notikuma vietā strādāja aptuveni 40 ugunsdzēsēji un 40 neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki.
Policija ziņo, ka incidents noticis Grimmaische ielā – vienā no pilsētas centrālajām iepirkšanās zonām. Automašīnas vadītājs pēc notikušā mēģināja aizbēgt, taču drīz vien tika aizturēts. Fotogrāfijās redzams pelēks automobilis ar bojātu priekšējo daļu un saplēstu vējstiklu.
Pēc sākotnējās informācijas, negadījums noticis pilsētas centrā, kas savieno Augustusplatz laukumu ar tirgus laukumu. Apkārtnē tika mobilizēti plaši glābšanas dienestu spēki, ierobežota tramvaju kustība un notikuma vietā darbojās arī helikopters.
Par notikušā apstākļiem joprojām ir daudz neskaidrību. Leipcigas mērs uzsvēra, ka pašlaik galvenais ir solidaritāte ar cietušo un bojāgājušo tuviniekiem, bet precīzus notikuma iemeslus noskaidros izmeklēšana.