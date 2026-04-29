Kuģis "Caffa", kas kuģoja ar viltotiem dokumentiem, visticamāk, pieder Krievijas "ēnu flotei".
Vakar 23:30
Zviedrija konfiscējusi martā aizturēto Krievijas "ēnu flotes" kuģi
Zviedrijas prokuratūra paziņojusi, ka valsts konfiscējusi Krievijas "ēnu flotes" kravas kuģi, kas tiek turēts aizdomās par zagtu Ukrainas graudu pārvadāšanu.
Kuģis "Caffa" tika aizturēts 2026. gada 6. martā Baltijas jūrā netālu no Trelleborgas, kad tas bija ceļā uz Sanktpēterburgu. Kuģis tika aizturēts aizdomās par nozagto Ukrainas graudu pārvadāšanu. Tāpat Zviedrijas policija aizturēja kuģa apkalpes locekli aizdomās par kuģu drošības noteikumu pārkāpšanu un viltota dokumenta izmantošanu.
Zviedrijas piekrastes apsardze martā norādīja, ka šis kuģis ir iekļauts Ukrainas sankciju sarakstā un peld ar Gvinejas karogu. Tikmēr Krievijas vēstniecība Stokholmā apstiprināja, ka vairums kuģa apkalpes locekļu bija Krievijas pilsoņi.