Slēpta kamera pie dzelzceļa stacijas noved pie spiegošanas izmeklēšanas.
Pasaulē
Šodien 11:59
Vācijā pie NATO svarīgas stacijas atrasta slēpta kamera: aizdomas krīt uz Lietuvas pilsoni
Vācijas policija veikusi kratīšanu aizdomās par spiegošanu turēta 43 gadus veca Lietuvas pilsoņa mājā, vēsta žurnāls "Der Spiegel".
Aizturētais Vācijā dzīvojis vairākus gadus.
Viņš tiek turēts aizdomās par videokameru uzstādīšanu Mindenes dzelzceļa stacijā, lai novērotu Ukrainai paredzēto ieroču piegādes.
Kameru, kas bija uzstādīta pie apgaismes staba aptuveni piecu metru augstumā, septembra beigās nejauši pamanīja stacijas darbinieks. Kamerai bija pielīmēts dzelzceļa operatora "Deutsche Bahn" logo.
Likumsargi uzsākuši izmeklēšanu.
Mindenes stacija NATO austrumu flangam ir svarīgs transporta mezgls.
Aizdomās turamais dzīvoja Detmoldā, aptuveni 50 kilometru attālumā no Mindenes. Aizturētais bija kravas auto šoferis. Pirms kratīšanas viņš vairākas nedēļas tika novērots, un, iespējams, viņa telefons tika noklausīts.