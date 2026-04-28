Pasaulē
Šodien 09:04
Lietuvas skolā noticis uzbrukums: skolēns ar nazi sadūris divas meitenes
Lietuvas pilsētā Marijampolē, otrdienas rītā, noticis incidents „Sūduvos” ģimnāzijā, kur viens skolēns ar asu priekšmetu, iespējams, nazi, ievainojis divas citas skolnieces, ziņo lrt.lt.
Kā apstiprinājusi „Sūduvos” ģimnāzijas vadītāja, incidents noticis tieši pirms mācību stundu sākuma. Viņa norādīja, ka ievainotās ir pirmklasniece un ceturtklasniece. Pēc incidenta mācību process tika pārtraukts.
Cietušās meitenes nogādātas slimnīcā.