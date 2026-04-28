NATO apspriež iespēju atteikties no ikgadējiem samitiem
NATO apspriež iespēju atteikties no ikgadējiem samitiem un pāriet uz retāku alianses līderu tikšanās formātu, atsaucoties uz sešiem avotiem, vēsta ziņu aģentūra "Reuters".
Saskaņā ar augsta ranga Eiropas amatpersonas un piecu NATO dalībvalstu diplomātu teikto iekšējās diskusijās tiek apsvērta iespēja rīkot samitus reizi divos gados. Dažas valstis arī pieļauj, ka 2028. gada samits varētu nenotikt, taču galīgais lēmums vēl nav pieņemts.
"Reuters" atgādina, ka citi diplomāti un analītiķi jau sen apgalvo, ka ikgadējie samiti rada spiedienu panākt lielus rezultātus, kas mazina ilgtermiņa plānošanu.
Tomēr aģentūra norādīja, ka diskusijām ir arī plašāks raksturs un tās neaprobežojas tikai ar atsevišķiem politiskiem apstākļiem.
Viens no aģentūras sarunu biedriem pauda viedokli, ka labāk rīkot samitus retāk nekā rīkot sliktus samitus.
Vienlaikus NATO amatpersona uzsvēra, ka alianse turpinās rīkot regulāras valstu un valdību vadītāju sanāksmes un ka starp samitiem sabiedrotie turpinās apspriesties un pieņemt lēmumus par kopīgiem drošības jautājumiem.