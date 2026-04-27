Šodien 08:22
ASV lidojuma laikā lidmašīnas kapteinis zaudē samaņu, jo viņam uz galvas uzkrīt displejs
ASV aviokompānijas "Southwest Airlines" gaisa kuģis bijis spiests veikt ārkārtas nolaišanos, jo lidojuma laikā no stiprinājumiem atdalījies un kapteinim uz galvas uzkritis aprīkojuma displejs, kā dēļ pilots zaudējis samaņu.
Neparastais incidents norisinājies 19. aprīlī reisā no Lasvegasas uz Rīno, vēsta izdevums "Bild". Neilgi pēc pacelšanās, lidmašīnai uzņemot augstumu, pilotu kabīnē pēkšņi atvienojies viens no informācijas displejiem un trāpījis kapteinim pa galvu.
Otrais pilots nekavējoties ziņojis gaisa satiksmes vadības dispečeriem par ārkārtas situāciju uz klāja un lūdzis atļauju atgriezties izlidošanas lidostā. Pēc otrā pilota teiktā, cietušajam kolēģim pēc trieciena sācies spēcīgs reibonis un vemšana.
Gaisa kuģis veiksmīgi nosēdies Lasvegasas lidostā 17 minūtes pēc pacelšanās. Cietušais kapteinis nodots mediķu aprūpē un nogādāts slimnīcā papildu izmeklējumiem.