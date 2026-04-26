Kolumbijā nograndis sprādziens. Nogalināti vismaz 13 cilvēki
Sestdien Kolumbijā, līdzās autobusam, eksplodējis spridzeklis. Incidentā nogalināti vismaz 13, bet ievainoti 38 cilvēki.
Spridzeklis eksplodēja līdzās autobusam, kas tobrīd atradās uz Panamerikas šosejas Kahibio municipalitātē, pavēstīja Kaukas departamenta gubernators Oktavio Gusmans. Starp ievainotajiem ir pieci bērni.
Kolumbijas armijas virspavēlnieks ģenerālis Ugo Lopess preses konferencē paziņoja, ka tas ir terorakts, kurā vainojami kaujinieki, kas atteikušies pakļauties miera līgumam, ko 2016. gadā valdība noslēdza ar komunistu teroristu grupējumu "Kolumbijas Revolucionārie bruņotie spēki" (FARC).
Pēdējo divu dienu laikā Kolumbijas dienvidrietumos notikuši vismaz 26 uzbrukumi sabiedriskajai infrastruktūrai, un tajos cietušas vienīgi civilpersonas, pavēstīja Lopess.
Tajā skaitā apšaudīts policijas iecirknis Hamundi municipalitātē un sarīkots uzbrukums civilās aviācijas radaram Eltambo municipalitātē, kur varasiestādes sestdien notriekušas trīs ar sprāgstvielām pildītus lidrobotus.
Piektdien divi ar sprāgstvielām piekrauti automobiļi tika uzspridzināti pie armijas novietnēm Kali un Palmirā. Dažādi nelikumīgie bruņotie grupējumi Kaukas un Valjes del Kaukas departamentos izvērsuši cīņu par piekļuves ceļiem Buenaventuras ostai, kas tiek izmantota narkotiku kontrabandai.